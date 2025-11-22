PM Awas Yojana Update : 120,000 रुपये से 300,000 रुपये तक की फ़ाइनेंशियल मदद , रजिस्ट्रेशन शुरू

PM Awas Yojana Apply 2025 (आज समाज) : भारत सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (PM आवास योजना) शुरू की ताकि यह पक्का किया जा सके कि गांव और शहर, दोनों जगह के गरीब परिवारों को पक्का घर मिल सके। इस पहल के तहत साल 2025 के लिए नए ऑनलाइन एप्लीकेशन अब उपलब्ध हैं। इसका मकसद यह पक्का करना है कि हर नागरिक के पास अपना घर हो, जो “सभी के लिए घर” के नज़रिए से मेल खाता हो।

स्कीम देश भर के हर राज्य और ज़िले में एक्टिव

इस प्रोग्राम के ज़रिए, केंद्र सरकार आर्थिक रूप से कमज़ोर तबके (EWS), कम आय वाले ग्रुप (LIG), और गांव के गरीब परिवारों को घर बनाने या उनकी मरम्मत के लिए 120,000 रुपये से 300,000 रुपये तक की फ़ाइनेंशियल मदद देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई यह स्कीम देश भर के हर राज्य और ज़िले में एक्टिव है, जिससे योग्य लाभार्थी आसानी से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं।

यह खास तौर पर उन परिवारों के लिए है जिनके पास या तो अपना घर नहीं है या जो कच्चे घरों में रह रहे हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है, जिससे लोगों के लिए बिना किसी ऑफिस जाए घर बैठे अप्लाई करना बहुत आसान हो जाता है।

मकसद गरीब व्यक्ति को पक्का घर देना

प्रधानमंत्री आवास योजना 2015 में शुरू की गई थी, जिसका मकसद 2025 तक हर गरीब व्यक्ति को पक्का घर देना है। यह स्कीम दो हिस्सों में बंटी हुई है – PMAY-अर्बन (शहरी इलाकों के लिए) और PMAY-ग्रामीण (ग्रामीण इलाकों के लिए)।

PMAY-ग्रामीण के लिए, ग्रामीण इलाकों में घर बनाने के लिए 120,000 रुपये की फाइनेंशियल मदद मिलती है। पहाड़ी और मुश्किल इलाकों में, यह रकम 130,000 रुपये तक जाती है।

शहरी इलाकों में, यह फाइनेंशियल मदद बैंक लोन पर ब्याज सब्सिडी के साथ भी दी जाती है, जो 6.5% तक हो सकती है। यह स्कीम महिलाओं, दिव्यांग लोगों और अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों को खास प्राथमिकता देती है ताकि वे समाज की मुख्यधारा का हिस्सा बन सकें। बेनिफिशियरी SECC (सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस) डेटा के आधार पर चुने जाते हैं।

PM आवास योजना के लिए पात्रता

1. यह स्कीम सिर्फ़ उन परिवारों के लिए है जो सरकार के तय क्राइटेरिया को पूरा करते हैं। एप्लीकेंट भारतीय नागरिक होने चाहिए और उनके पास कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए।

2. ग्रामीण इलाकों में रहने वाले परिवार जिनकी सालाना इनकम 3 लाख रुपये से कम है, वे एलिजिबल हैं। शहरी इलाकों में, लो इनकम ग्रुप (LIG) और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) के तहत आने वाले परिवार भी अप्लाई कर सकते हैं।

3. घर का रजिस्ट्रेशन किसी महिला के नाम पर होना या उसका जॉइंट ओनरशिप होना ज़रूरी है। यह नियम महिलाओं को एम्पावर करने के लिए है।

कैसे करें ऑनलाइन अप्लाई

सबसे पहले, ऑफिशियल प्रधानमंत्री आवास योजना वेबसाइट पर जाएं।

फिर, “Citizen Assessment” सेक्शन ढूंढें और “Apply for PMAY” पर क्लिक करें।

इसके बाद, अपनी कैटेगरी चुनें – PMAY-ग्रामीण या PMAY-शहरी।

अपना नाम, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और फैमिली इनकम जैसी ज़रूरी जानकारी भरें। अपने घर और बैंक की डिटेल्स ध्यान से डालें।

सब कुछ सही से भरने के बाद, “सबमिट” बटन दबाएँ।

आपका एप्लीकेशन सफल होने के बाद, आपको अपना स्टेटस ट्रैक करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा।

यह भी पढ़े : PM Suraksha Bima Yojana : सालाना 240 रूपए का प्रीमियम और 2 लाख तक का इंश्योरेंस कवर