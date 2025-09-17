PM 75th Birthday: प्रधानमंत्री के 75वें जन्मदिन पर देशभर में होंगे कार्यक्रम, मोदी आज मध्यप्रदेश को देंगे बड़ी सौगात

मुसीबत में मजबूत होकर आगे बढ़ना ही मोदी की पहचान

हर संकट को अवसर में बदलने का मादा रखते हैं पीएम

राजनीतिक जीवन के साथ देश के लिए अहम है 2025

Today PM Modi Turns 75, (आज समाज), नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 सितंबर को 75 साल के हो गए। हमेशा की तरह इस बार भी भाजपा उनके जन्मदिन पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। पार्टी पूरा सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाएगी। बता दें कि सरकार और भाजपा प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर किसी तरह का जश्न नहीं मनाती है।

शपथ लेते ही जन्मदिन पर जश्न से कर दिया था इनकार

पीएम मोदी ने 2014 में जब पहली बार देश की बागडोर संभाली थी तो शपथ लेते ही साफ कर दिया था कि भाजपा व सरकार उनके जन्मदिन पर जश्न नहीं मनाएगी। इसलिए पीएम के जन्मदिन पर पूरा सप्ताह सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर अलग-अलग राज्यों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

एमपी के धार जिले में बनेगा पहला पीएम मित्रा पार्क

प्रधानमंत्री मोदी अपने 75वें जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के दौरे पर होंगे और वह देश में सात राज्यों में प्रस्तावित पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्कों के तहत पहले विशाल पार्क की शुरुआत धार जिले के भैंसोला में करेंगे। यहां यह मेगा पार्क 2100 एकड़ में विकसित होगा।

पार्क में होगा देश का पहला ऐसा परिसर

देश का पहला ऐसा परिसर होगा, जहां 5एफचेन ‘फार्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन और फॉरेन’ एक ही जगह पर जुड़ेगी। पूरी तरह सोलर एनर्जी से संचालित होने वाले इस पार्क में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सिस्टम लगाया जाएगा, ताकि पर्यावरण को कोई हानि न हो। इसके अलावा विदेशी कंपनियों के लिए वेयरहाउस, लॉजिस्टिक हब व बड़ा पार्किंग एरिया भी होगा। कंपनियां अपने कंटेनर और ट्रक आसानी से पार्क सकेंगी।

तीन लाख से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार

पहले पीएम मित्रा टेक्सटाइल पार्क के प्रोजेक्ट से 3 लाख से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल सकता है। इसमें धार के अलावा आलीराजपुर, बड़वानी और झाबुआ की हुनरमंद महिलाओं व आदिवासी श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाएगीप्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

छह अन्य इन राज्यों में बनेंगे पार्क

देश के अन्य जिन छह राज्यों में पीएम मित्रा पार्क बनेंगे उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में ऐसा पार्क बनेगा। वहीं महाराष्ट्र के अमरावती, कर्नाटक के कलबुर्गी, गुजरात के नवसारी और तमिलनाडु विरुद्धनगर में पीएम मित्र पार्क का कार्य शुरुआती स्तर पर है।

गुजरात के वडनगर में हुआ था जन्म

मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के छोटे से कस्बे वडनगर में हुआ था। वह सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले गैर-कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ ही मोदी लगातार दो बार पूर्ण कार्यकाल कंपलीट करने वाले गैर-कांग्रेस पीएम बने हैं।

पीएम की दुनिया भर में लोकप्रियता

प्रधानमंत्री की लोकप्रियता न केवल भारत में ही है बल्कि पूरी दुनिया उनकी लोकप्रियता उच्च स्तर पर है। इसी साल जुलाई में सामने आए डेमोक्रेटिक लीडर अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट में पीएम मोदी शीर्ष पर रहे। उन्होंने गत 11 वर्षों में कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर देश का शानदार नेतृत्व किया।

ये भी पढ़ें : PM Modi Turns 75 : बचपन में मगरमच्छ का बच्चा उठाकर घर ले आए थे मोदी