Youth Arrested With Hand Grenade In Kurukshetra: कुरुक्षेत्र को दहलाने की साजिश नाकाम, हैंड ग्रेनेड के साथ पंजाब के 2 युवक गिरफ्तार, पाकिस्तानी कनेक्शन आया सामने

बम निरोधक दस्ते ने ग्रेनेड को डिफ्यूज किया
Youth Arrested With Hand Grenade In Kurukshetra,(आज समाज), कुरुक्षेत्र: हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पुलिस ने दो युवकों को हैंड ग्रेनेड के साथ गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। युवकों के पास से गोलियां भी बरामद हुई है। दोनों युवक पंजाब के पटियाला से बाइक पर सवार होकर कुरुक्षेत्र जा रहे थे। रास्ते में पिहोवा में पुलिस ने नाकाबंदी कर दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों युवक पंजाब के रहने वाले थे।

युवकों की पहचान गुरविंदर उर्फ गग्गू (19) निवासी शशा गुजरानं और संदीप (22) हाल निवासी जिला पटियाला के रूप में हुई। दोनों युवकों को दिवाली से पहले कुरुक्षेत्र जिले के किसी पुलिस स्टेशन या चौकी को हेड ग्रेनेड से ब्लास्ट करने का टारगेट मिला था, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते आतंकियों की यह साजिश नाकाम हो गई।

इस काम को पूरा करने के लिए मिला था काफी पैसा

गुरविंदर और संदीप का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी पुलिस को मिला है। इस काम को करने के लिए उनको काफी पैसा मिलने वाला था। ब्लास्ट के लिए दोनों अपने आका के इशारे का इंतजार कर रहे थे। अभी पुलिस उनके एक और साथी की तलाश कर रही है, जिसे इन दोनों को हथियार पहुंचाने की जिम्मेदारी मिली थी। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है।

गांव मुर्तजापुर के पास घूम रहे थे दोनों युवक

डीएसपी निर्मल सिंह ने बताया कि सीआईए की टीम को सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कुरुक्षेत्र-पिहोवा रोड पर मुर्तजापुर गांव के रकबे में नेशनल हाईवे-152 डी के पास 2 संदिग्ध युवक घूम रहे हैं। उनके पास एक्सप्लोसिव या आर्म है। इस सूचना पर टीम ने नाकाबंदी कर दी और हाईवे के पास पंजाब नंबर की बाइक पीबी-11-डीके-2672 के साथ 2 युवकों को काबू किया।

तलाशी लेने पर हेड ग्रेनेड और 5 गोलियां हुई बरामद, बम निरोधक दस्ता बुलाया मौके पर

आरोपियों की तलाशी लेने पर कब्जे से हेड ग्रेनेड और 5 गोलियां बरामद हुई। टीम ने तुरंत बम निरोधक दस्ते को सूचना दी। दोनों को कुरुक्षेत्र, यमुनानगर और अंबाला में किसी वारदात को अंजाम देना था। अंबाला की बम निरोधक दस्ता टीम ने ग्रेनेड में धमाका कर उसे डिफ्यूज कर दिया।

मेड पाकिस्तान था ग्रेनेड

सूत्रों से पता चला कि यह ग्रेनेड पाकिस्तान मेड था, जिसे ड्रोन के जरिए देश की सीमा में फेंका गया था। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को कई दिनों जिले के किसी थाने को बम से निशाना बनाए जाने की धमकी मिली थी। उसी दिन से पुलिस अलर्ट मोड में चल रही थी।

