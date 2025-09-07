Department is not providing safety kit : बिजली कर्मचारियों की जान के साथ खिलवाड़, विभाग नहीं दे रहा सेफ्टी किट

कर्मचारी किट को लेकर एसडीओ से कई बार लगा चुके है फरियाद

Nuh News(आज समाज नेटवर्क)तावडू। बिजली विभाग खुद अपने ही कर्मचारियों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। बिजली खंभों पर चढऩे वाले कर्मियों की जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है। वे हर रोज ’मौत’ के खंभे पर चढ़ते हैं। जरा सी चूक उनकी जिंदगी पर भारी पड़ सकती है। लेकिन तावडू बिजली विभाग अपने कर्मचारियों को सेफ्टी किट तक मुहैया नहीं करा रहा है। कर्मचारी जब भी इसकी मांग करते, आश्वासन देकर टाल दिया जाता है। पूरे जिले में काम करने वाले बिजली कर्मियों का यही हाल है। इस कारण जान पर हमेशा खतरा बना रहता है।

निगम अधिकारी जब चाहे बिजली सेफ्टी के सामान खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने से कर्मचारी डर के साये में काम करने को मजबूर हैं

एएचपीसी वर्कर यूनियन सब यूनिट के प्रधान लाल सिंह, सचिव मोहम्मद हासिम, उप प्रधान मोहम्मद नययूम व नरेन्द्र खजांची ने संयुक्त तौर पर बताया कि पिछले काफी समय से बिजली कर्मियों को सेफ्टी किट नहीं मिली है। निगम अधिकारी जब चाहे बिजली सेफ्टी के सामान खरीद सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करने से कर्मचारी डर के साये में काम करने को मजबूर हैं। उन्होंने बताया कि एक सेफ्टी किट में सुरक्षा के तमाम उपकरण होते हैं। किसी कर्मी को करंट न लगे या खंभों पर चढऩे के दौरान वह पूरी तरह से सुरक्षित रहें, खंभों से गिरे नहीं और उसकी सुरक्षा बरकरार रहे, इसके लिए एक सेफ्टी किट में सेफ्टी बेल्ट, हेलमेट, चेन, प्लास, ग्लव्स, जूता, यूनिफार्म आदि होते हैं। यूनियन की और से कई बार उपमंडल अभियंता (एसडीओ) को ज्ञापन देकर सुरक्षा किट की मांग की गई। लेकिन कोई संज्ञान नहीं लिया गया।

जिले में तावडू, नूंह, नगीना, फिरोजपुर-झिरका व पुन्हाना पांच सब डीवीजन संचालित है। जिनमें सरकारी लाइनमैन की भारी कमी है। यहां पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत लगे कर्मियों से अधिकांश काम लिया जा रहा है। ये कर्मी अपनी जिम्मेदारी तो निभा रहे हैं, लेकिन बिजली विभाग अपने ही द्वारा तय किए गए सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। बिजली कर्मियों का कहना है कि विभाग को सुरक्षा मानकों का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है और कर्मचारी बिना किट के काम कर रहे हैं।

यह भी पढ़े:- Nuh News: नूंह में मकान गिरने से मलबे में दबा परिवार, 2 बच्चों की मौत