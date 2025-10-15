Fruit Plants: अक्टूबर में लगाएं ये 5 फलदार पौधे

कुछ ही महीनों में मिलेंगे ताजे फल

Fruit Plants, (आज समाज), नई दिल्ली: अक्टूबर माह बगीचे में फलदार पौधे लगाने के लिए उपयुक्त समय है। इस महीने में आप पपीता, अमरूद, नींबू, संतरा और अंजीर जैसे पौधे अपने गार्डन या छत पर लगा सकते हैं, बशर्ते तापमान बहुत ठंडा न हो और जगह अच्छी धूप वाली हो। इस महीने में पौधा लगाना विशेष रूप से लाभकारी होता है, क्योंकि इन फलों को अक्टूबर में लगाकर कुछ ही महीनों में आप ताजे फल प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने बगीचे में फलों के पौधे लगाएं।

अक्टूबर में लगाएं ये 5 फल

पपीता: अक्टूबर में पपीता का पौधा लगाना एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि इससे आपको सर्दियों और अगले गर्मी तक भरपूर फल मिल सकता है। वहीं, उगाने के लिए एक पका हुआ पपीता लें, उसे काटें और उसके बीज निकाल लें और बीजों को छांव में 1-2 दिन तक सुखा लें। फिर इन बीजों को मिट्टी, खाद और रेत के मिश्रण में बोकर अंकुरित होने दें। जब पौधे थोड़े बड़े हो जाएं, तो उन्हें सावधानी से बड़े गमलों या जमीन में लगा दें और उचित देखभाल करें।

अमरूद: घर पर अमरूद लगाने के लिए, धूप वाली जगह पर एक बड़ा गड्ढा जो लगभग 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा खोदें। मिट्टी में गोबर की खाद, कंपोस्ट और रेत मिलाकर तैयार करें और फिर नर्सरी से लाए गए स्वस्थ पौधे या कटिंग को सावधानी से लगाएं। पौधा लगाने के तुरंत बाद हल्का पानी दें और शुरू में कुछ दिनों तक छाया में रखें, फिर उसे पूरी धूप में रख दें।

नींबू: घर पर नींबू का पौधा लगाने के लिए एक 15 से 20 इंच का गमला लें और उसमें हल्की, जल निकासी वाली मिट्टी भरें, जिसमें गोबर की खाद और रेत मिला हो। फिर एक ग्राफ्टेड या एयर लेयरिंग वाला नींबू का पौधा लगाएं, उसे पर्याप्त धूप में रखें और मिट्टी को नम बनाए रखें।

संतरा: संतरा लगाने के लिए एक बड़ा गमला लें, उसमें अच्छी जल निकासी वाली, खाद मिली हुई मिट्टी भरें और ग्राफ्टेड (कलमी) पौधा लगाएं। पौधे को ऐसी जगह रखें जहां दिन में कम से कम 5-6 घंटे सीधी धूप आती हो। ज्यादा नमी के लिए, मिट्टी में कोकोपिट और रेत मिला सकते हैं और पौधे की पत्तियों पर पानी का छिड़काव कर सकते हैं।

अंजीर: आप अक्टूबर में अंजीर के पेड़ भी लगा सकते हैं, इसके लिए आप कलम (कटिंग) या नर्सरी से तैयार पौधे ले सकते हैं। गमले में अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी भरें, जिसमें खाद और कम्पोस्ट मिला हो। पौधे को गमले के बीच में रखें और आसपास मिट्टी भरें, फिर अच्छी तरह पानी दें और धूप वाली जगह पर रखें।

इन बातों का रखें ध्यान

फलदार पौधे लगाने के लिए अक्टूबर का महीना काफी बेस्ट होता है। बशर्ते तापमान बहुत अधिक ठंडा न हो और पौधों को पर्याप्त धूप मिल रही हो। इसके अवाला पौधों को ऐसी जगह पर लगाएं जहां अच्छी धूप आती हो और मिट्टी की जल निकासी अच्छी हो।

वहीं, अमरूद, नींबू और संतरा जैसे फलदार पौधों के लिए बड़े गमलों का प्रयोग करें ताकि उनमें अच्छी तरह से फल लग सकें। इसके अलावा फलदार पौधों को हर 2-4 महीनों में गोबर खाद, वर्मीकम्पोस्ट या अन्य आॅर्गेनिक खाद देने से फल तेजी से और अच्छी संख्या में लगते हैं।