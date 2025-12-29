Weather Update Today : उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में पहाड़ों जैसी ठंड

By
Harpreet Singh
-
0
89
Weather Update Today : उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में पहाड़ों जैसी ठंड
Weather Update Today : उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में पहाड़ों जैसी ठंड

कोहरे और शीतलहर से कांपा समूचा उत्तर भारत, पंजाब, हरियाणा में कई जगह तापमान पांच डिग्री से आया नीचे

Weather Update Today (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली सहित समूचा उत्तर भारत शीत लहर और कोहरे के कारण जबरदस्त ठंड की गिरफ्त में है। कोहरे के कारण पिछले दो दिन कुछ ही घंटे सूर्य देव के दर्शन होने से ठंड में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान में कई जगह ऐसी है जहां पर तापमान पांच डिग्री से भी नीचे चला गया है। इस दौरान हरियाणा में 2.5 डिग्री के साथ हिसार सबसे ठंडा रहा। पंजाब में फरीदकोट में पारा 3.4 डिग्री रहा।

हिमाचल में कल्पा में 0.6 डिग्री और जम्मू-कश्मीर में गुलमर्ग में पारा शून्य से 2.2 डिग्री नीचे रहा। वहीं यूपी में मेरठ और मुजफ्फरनगर सबसे ठंडे रहे, जहां न्यूनतम पारा 6.7 डिग्री रहा। इटावा में 7.4 डिग्री, प्रयागराज और झांसी में 8 डिग्री रहा। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में शीतलहरी चली। पहाड़ी इलाकों में लद्दाख के द्रास में पारा शून्य से 14.2 डिग्री नीचे चला गया।

यूपी में सभी स्कूल एक जनवरी तक किए गए बंद

शीतलहर को देखते हुए यूपी में 12वीं तक के सभी स्कूलों को एक जनवरी तक बंद कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी ठंडी हवाओं ने लोगों को सताया। पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में रविवार सुबह घने कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर से भी कम दर्ज की गई। मौसम विभाग ने जारी बुलेटिन में कहा है कि आने वाले दिनों में भी कोहरे और शीतलहर से राहत मिलने के आसार नहीं है।

कोहरे के चलते नहीं उतर सका विमान

दिल्ली से रविवार दोपहर में इंडिगो की उड़ान संख्या 6ई-7324 अपने तय समय 1:05 बजे पंतनगर पहुंची, लेकिन कम दृश्यता के चलते उसे उतरने की अनुमति नहीं दी गई। विमान कुछ देर हवा में चक्कर लगाता रहा। बाद में दिल्ली लौटना पड़ा। विमान में 78 यात्री सवार थे। वहीं, पंतनगर से भी दिल्ली के लिए 76 यात्रियों ने टिकट बुक कराया था।

विमान के नहीं उतर पाने से इन्हें परेशानी झेलनी पड़ी। वहीं भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आने वाली 31 दिसंबर से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता के चलते मौसम में बदलाव होने की संभावना है। इससे दिल्ली एनसीआर सहित समूचे उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। उम्मीद जताई जा रही है कि यदि एक जनवरी को हल्की या फिर मध्यम बारिश होती है तो इससे कोहरे से कुछ राहत मिल सकती है।

ये भी पढ़ें : Russia-Ukraine War : रूस-यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म होने की बढ़ी उम्मीद