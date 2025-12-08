Hanuman Ji Picture: घर की इस दिशा में लगाएंगे हनुमान जी की तस्वीर

शुभ फल की होगी प्राप्ति, संकटों से मिलेंगी मुक्ति
Hanuman Ji Picture, (आज समाज), नई दिल्ली: धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीराम के परम भक्त हनुमान जी की विधिपूर्वक पूजा-अर्चना करने से सभी संकट दूर होते हैं। साथ ही जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। घर में हनुमान जी की तस्वीर को जरूर लगाना चाहिए, लेकिन लगाने से पहले यह जान लें कि बजरंगबली की तस्वीर लगाने के लिए कौन-सी दिशा शुभ मानी जाती है।
वास्तु शास्त्र के अनुसार, हनुमान जी की तस्वीर को सही दिशा में लगाने से परिवार के सदस्यों पर प्रभु की कृपा बनी रहती है और जीवन में कोई संकट नहीं आता है। ऐसे में आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं कि संकटमोचन की तस्वीर लगाने के नियम के बारे में।
इस जगह पर भूलकर भी न लगाएं तस्वीर
वास्तु शास्त्र के अनुसार, हनुमान जी की तस्वीर को बेडरूम में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि बेडरूम में प्रभु की तस्वीर लगाने से परिवार के सदस्यों को अशुभ फल की प्राप्ति होती है और बजरंगबली नाराज हो सकते हैं।
इसके अलावा बजरंगबली की तस्वीर को बाथरूम के पास भी लगाने से बचना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है, जिससे परिवार के सदस्यों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।
कहां लगाएं हनुमान जी की तस्वीर
वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर की दक्षिण दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इस दिशा में बजरंगबली की प्रतिमा लगाने से वास्तु दोष और सभी संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। संकटमोचन की कृपा से घर में सुख-शांति बनी रहती है।
इस तरह की तस्वीर लगाएं
- ऐसा माना जाता है कि बैठी हुई मुद्रा में हनुमान जी की तस्वीर लगाने से सुख-समृद्धि में वृद्धि होती है। इसलिए तस्वीर को लेने से पहले मुद्रा का ध्यान जरूर रखें।
- हनुमान जी की लाल रंग की तस्वीर लगाने से नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।
- घर में पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगाना शुभ माना जाता है। इस तरह की तस्वीर लगाने से बुरी शक्तियां वास नहीं करती हैं।
- अगर आप घर में उड़ते हुए हनुमान लगाते हैं, तो इससे सभी कामों में सफलता प्राप्त और खूब तरक्की होगी।