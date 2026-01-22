Vastu Shastra: बच्चों की स्टडी टेबल के पास लगाएं हंसों के जोड़े की तस्वीर, पढ़ने में हो जाएंगे अव्वल!

मन शांत होगा, एकाग्रता बढ़ेगी, सोचने की शक्ति में वृद्धि होगी

Vastu Shastra, (आज समाज), नई दिल्ली: हर कोई सोचता रहता है कि घर में सुख-शांति बनी रहे। इसके लिए वे वास्तु से जुड़ी तमाम तरह की चीजें करते रहते हैं। दरअसल, घर में शांतिपूर्ण और सकारात्मक वातावरण बनाने के कई तरीके हैं। इनमें से एक खास तरीका हंसों के जोड़े की तस्वीर लगाना है। हंसों को लक्ष्मी का रूप कहा गया है और ये सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हैं।

वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर के मुख्य हॉल में, यानी जहां लोगों का आना-जाना अधिक होता है, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके हंसों के जोड़े की तस्वीर रखना शुभ होता है। इससे अधूरे काम पूरे होते हैं, घर में कलह कम होती है और आर्थिक लाभ होता है। बच्चों के पढ़ने की जगह पर यह तस्वीर रखने से उनका मन शांत होता है, एकाग्रता बढ़ती है और सोचने की शक्ति में वृद्धि होती है।

तस्वीर विवेक और पवित्रता का प्रतीक

फोटो लगाना नकारात्मक ऊर्जाओं को दूर करता है। साथ ही साथ घर के मुखिया को नौकरी में मन की शांति प्रदान करता है और गृहिणी का आत्मविश्वास बढ़ाता है। हंसों का विशेष महत्व है। हंसों के दूध के नियम के अनुसार, हंस दूध और पानी में अंतर कर केवल दूध ग्रहण करते हैं। यह विवेक और पवित्रता का प्रतीक है।

हंस को देवी लक्ष्मी का रूप और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाले दिव्य तत्व का प्रतीक माना जाता है। घर के प्रवेश द्वार या किसी ऐसी जगह पर जहां लोगों का आना-जाना अधिक हो, हंसों के जोड़े की तस्वीर रखने से घर में शांति आती है। विशेषकर यदि यह तस्वीर पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके रखी जाए, तो अधूरे काम पूरे होते हैं, घर का शोर कम होता है और आर्थिक लाभ प्राप्त होते हैं।

महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा

बच्चों के पढ़ने के स्थान पर या उनकी अध्ययन मेज के पास हंसों के जोड़े की तस्वीर रखने से उनका मन स्थिर और गंभीर होगा और उनकी सोचने की शक्ति बढ़ेगी। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और एकाग्रता बढ़ेगी। गृहस्थ को अपने काम में शांति मिलेगी और गृहिणी का आत्मविश्वास बढ़ेगा। इससे परिवार में धैर्य, शांति और अच्छी योजना का माहौल बनेगा।