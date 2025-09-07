Pitru Paksha: आज से हो रही पितृ पक्ष की शुरुआत

21 सितम्बर को होगा श्राद्ध पक्ष का समापन

Pitru Paksha, (आज समाज), नई दिल्ली: पितृ पक्ष की शुरूआत 7 सितंबर 2025, रविवार यानी की आज से हो रही है। इस दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा, लेकिन ग्रहण का पितृ पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस दिन पूर्णिमा श्राद्ध मनाया जाएगा तो वहीं पितृ पक्ष का पहला श्राद्ध यानी प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर को पड़ेगा। श्राद्ध पक्ष का समापन 21 सितम्बर को सर्वपितृ मोक्ष अमावस्या के साथ होगा। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है।

श्रद्धा से बना है श्राद्ध शब्द

श्राद्ध शब्द श्रद्धा से बना है, जिसका मतलब है पितरों के प्रति हमारी श्रद्धा भाव। हमारे अंदर प्रवाहित रक्त में हमारे पितरों के अंश हैं, जिसके कारण हम उनके ऋणी होते हैं और यही ऋण उतारने के लिए श्राद्ध कर्म किए जाने का विधान बताया गया है। कहते हैं पितृपक्ष में किए गए श्राद्ध-तर्पण, पिंडदान इत्यादि कार्यों से पूर्वजों की आत्मा को तो शांति प्राप्त होती ही है, साथ ही कर्ता को भी पितृ ऋण से मुक्ति मिल जाती है।

कब करना चाहिए श्राद्ध

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्राद्ध या तर्पण दोपहर 12 बजे के बाद करने से अनुरूप फल प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दिन में कुतुप और रोहिणी मुहूर्त श्राद्ध कर्म के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। श्राद्ध करने के लिए किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाकर मंत्रों का उच्चारण करें और पूजा के बाद जल से तर्पण करें। इसके बाद गाय, कुत्ते और कौवे के लिए भोजन निकालें। इन जीवों को भोजन देते समय अपने पितरों का स्मरण जरूर करें।

पितृ पक्ष में तर्पण कैसे करें

पितरों को पानी पिलाने की प्रक्रिया को ही तर्पण कहा जाता है।

तर्पण करने के लिए एक पीतल या फिर स्टील की परात लें।

उसमें शुद्ध जल डालें और फिर थोड़े काले तिल और दूध डालें।

इस परात को अपने सामने रखें और एक अन्य खाली पात्र भी पास में रखें।

फिर अपने दोनों हाथों के अंगूठे और तर्जनी ऊंगली के मध्य में दूर्वा यानी कुशा लेकर अंजलि बना लें।

यानी दोनों हाथों को मिलाकर उसमें जल भर लें।

इसके बाद अंजलि में भरा हुआ जल दूसरे खाली पात्र में डालें।

जल डालते समय अपने प्रत्येक पितृ के लिए कम से कम तीन बार अंजलि से तर्पण करें।

पितृ पक्ष में घर पर कैसे करें श्राद्ध