Upasana Singh Kapil Sharma Show: ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में पिंकी बुआ की वापसी? उपासना सिंह ने तोड़ी चुप्पी

Upasana Singh Kapil Sharma Show: क्या आपको उपासना सिंह याद हैं, वह एक्ट्रेस जिन्होंने कपिल शर्मा के कॉमेडी शो में पिंकी बुआ बनकर लाखों लोगों का दिल जीता था? कई फिल्मों और टीवी शो में काम करने के बाद, उपासना को कपिल के शो में अपनी कॉमिक टाइमिंग और यादगार किरदारों के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। हालांकि, बाद में उन्होंने शो छोड़ दिया और फिर कभी कपिल शर्मा के साथ नज़र नहीं आईं, जिससे दोनों के बीच मनमुटाव की अफवाहें उड़ीं।

अब, उपासना सिंह ने आखिरकार कपिल शर्मा के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की है और बताया है कि क्या वह ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में वापस आने को तैयार हैं — और अगर हां, तो किस शर्त पर।

उपासना सिंह और कपिल शर्मा: कोई मनमुटाव नहीं, सिर्फ़ इज़्ज़त

कपिल शर्मा ने 2013 में ‘कॉमेडी नाइट्स विद कपिल’ से अपने कॉमेडी सफ़र की शुरुआत की थी, जिसमें उपासना सिंह शो का एक अहम हिस्सा थीं। वह सबसे पहले कपिल की पिंकी बुआ के रूप में नज़र आईं, जिसके बाद उन्होंने एक और पॉपुलर किरदार ट्विंकल निभाया। उनके सभी किरदारों में से पिंकी बुआ दर्शकों की पसंदीदा बन गईं। बाद में, वह ‘द कपिल शर्मा शो’ में भी नज़र आईं। हालांकि, 2016 में उपासना ने शो छोड़ दिया। कपिल के कॉमेडी प्लेटफॉर्म पर आखिरी बार नज़र आए उन्हें लगभग 10 साल हो गए हैं।

IANS को दिए एक इंटरव्यू में, उपासना ने झगड़े की सभी अफवाहों को खारिज कर दिया और साफ किया कि उन्होंने हमेशा कपिल के साथ एक अच्छा रिश्ता शेयर किया है। उन्होंने कहा, “कपिल मेरे छोटे भाई जैसा है और हमेशा रहेगा। हम आज भी एक-दूसरे से बात करते हैं और हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। अगर उसे कभी शो में मेरी ज़रूरत होगी, और अगर मुझे किरदार पसंद आया, तो मैं ज़रूर आऊंगी।”

उनकी वापसी की एक शर्त

जब ‘द ग्रेट इंडियन कपिल शो’ में वापसी के बारे में पूछा गया, तो उपासना ने साफ किया कि वह वापस आने के लिए तैयार हैं — लेकिन एक शर्त के साथ। उन्होंने कहा कि वह तभी शो में शामिल होंगी जब उन्हें कोई मज़बूत और मतलब वाला रोल दिया जाएगा।

उपासना ने याद किया कि जब कपिल ने चैनल बदला था, तो रोल मिलने के बाद वह कुछ समय के लिए वापस आई थीं। हालांकि, क्रिएटिव तौर पर बात नहीं बनी। उन्होंने बताया, “उस समय, कपिल अपनी फिल्मों की शूटिंग में बहुत बिज़ी थे, और उनके पास मेरे किरदार की छोटी-मोटी डिटेल्स पर काम करने का समय नहीं था। एक एक्ट्रेस के तौर पर, मुझे क्रिएटिव संतुष्टि नहीं मिली।” फिल्मों में बिज़ी, कोई पछतावा नहीं

उपासना सिंह ने यह भी कहा कि कपिल शर्मा का शो छोड़ने का उन्हें कोई पछतावा नहीं है। उन्होंने ज़िंदगी में मिली हर चीज़ के लिए आभार व्यक्त किया और कपिल और उनकी पूरी टीम को लगातार सफलता की शुभकामनाएं दीं। शो छोड़ने के बाद, उपासना पंजाबी फिल्मों और हिंदी टेलीविज़न सीरियल में बिज़ी रहीं, और आज भी वह फिल्मों में एक्टिव हैं।

