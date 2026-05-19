Ear Piercing: कान छिदवाने से खुल जाते हैं किस्मत के दरवाजे

कुंडली मारकर बैठे दो ग्रहों का नहीं होता असर

Ear Piercing, (आज समाज), नई दिल्ली: इंसान के शरीर का हर अंग किसी न किसी ग्रह से जुड़ा होता है। हिंदू धर्म में कान छिदवाना का भी एक संस्कार है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, कर्ण छेदन संस्कार यानी कर्णवेध संस्कार सोलह प्रमुख संस्कारों में से एक है। यह यह आपके भाग्य का पहिया घुमाने की कुंजी हो सकता है। कान छिदवाने की रस्म को जो महत्व दिया जाता है, वह न केवल सुंदरता के कारण है, बल्कि जीवन के गहरे दर्शन के कारण भी है।

कान में झुमका, कुंडल, बाली पहनने से क्या-क्या हो सकता है, यह जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे? जब राहु और केतु ये दो छाया ग्रह कुंडली में अशुभ स्थिति में होते हैं, तो कुछ भी अच्छा करिए उसके परिणाम गलत ही आते हैं। ज्योतिषियों के अनुसार, कान छिदवाने से इन दो अशुभ ग्रहों के निगेटिव प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है। कान के कुछ बिंदुओं पर दबाव डालने से शरीर की निगेटिव एनर्जी बाहर निकलती है, जिससे राहु और केतु के बुरे प्रभावों को कम करने में मदद मिलती है।

कान बुध ग्रह द्वारा शासित होता है

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, कान बुध ग्रह द्वारा शासित होता है। बुध का अर्थ है बुद्धि, ज्ञान और वर्तमान बुद्धि। कान छिदवाने से बुध ग्रह सक्रिय होता है, जिसका सीधा प्रभाव हमारे तंत्रिका तंत्र पर पड़ता है। इससे याददाश्त बढ़ती है और बोलने में कठिनाई दूर होती है। प्राचीन आयुर्वेद ग्रंथों में भी कहा गया है कि कान के निचले भाग के मध्य में ऐसी नसें होती हैं जो मस्तिष्क के दाएं और बाएं हिस्सों को जोड़ती हैं।

शास्त्रों के अनुसार, कान छिदवाने के नियम पुरुषों और महिलाओं के लिए अलग-अलग हैं। लड़कियों के मामले में, आमतौर पर पहले बायां कान छिदवाया जाता है, जिसका संबंध चंद्रमा से है। यह लड़कियों के भावनात्मक नियंत्रण और प्रजनन स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। वहीं, लड़कों के मामले में पहले दायां कान छिदवाने का नियम है, जो सूर्य की चमक और जीवन शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है।

कौन सी धातु सबसे ज्यादा होती है असरदार?

प्राचीन परंपरा के अनुसार, कान छिदवाकर सोने या तांबे की बालियां पहनना बहुत लाभकारी होता है। ऐसा माना जाता है कि ये धातुएं शरीर में सकारात्मक विद्युत प्रवाह उत्पन्न करती हैं, जो व्यक्ति को बुरी नजर या नकारात्मक विचारों से बचाती हैं। यह प्रथा चिंता और घबराहट को कम करने में भी प्रभावी भूमिका निभाती है।

कान छिदवाने का कौन सा समय होता है सही?

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, किसी भी दिन कान छिदवाना उचित नहीं होता। शुक्ल पक्ष में यह कार्य करना सबसे शुभ होता है। विशेष रूप से 6 महीने से 5 वर्ष की आयु के बच्चों के कान छिदवाने चाहिए। हालांकि, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों कान के छेद बिल्कुल समानांतर हों।

यदि कान ऊपर और नीचे छिदवाए जाते हैं, तो विपरीत प्रभाव पड़ने का खतरा रहता है इसलिए आप चाहे फैशनेबल झुमके पहनें, लेकिन ज्योतिष की इस सलाह को ध्यान में रखें, तो आपको मानसिक शांति और सौभाग्य दोनों प्राप्त होंगे।