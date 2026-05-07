Prem Chopra Daughter Photos: Prem Chopra की छोटी बेटी की तस्वीरें वायरल, सादगी पर फिदा हुए फैंस

Prem Chopra Daughter Photos: बॉलीवुड के जाने-माने एक्टर प्रेम चोपड़ा ने दशकों तक सिल्वर स्क्रीन पर राज किया है, लेकिन जहां यह लेजेंडरी स्टार इंडियन सिनेमा में एक जाना-माना चेहरा बने हुए हैं, वहीं उनकी छोटी बेटी प्रेरणा चोपड़ा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की चकाचौंध और स्पॉटलाइट से दूर एक प्राइवेट लाइफ जीना पसंद करती हैं।

भले ही प्रेरणा खुद को मीडिया की चकाचौंध से दूर रखती हैं, लेकिन बॉलीवुड से उनका कनेक्शन बहुत गहरा है। उन्होंने पॉपुलर एक्टर शरमन जोशी से शादी की है, और उनकी लव स्टोरी किसी क्लासिक रोमांस से कम नहीं है। खबर है कि इस कपल को कॉलेज के दिनों में प्यार हुआ और उन्होंने साल 2000 में शादी कर ली, जब शरमन सिर्फ 21 साल के थे और फिल्म इंडस्ट्री में खुद को जमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे।

इतने सालों में, प्रेरणा को शरमन के सबसे बड़े सपोर्टर्स में से एक माना जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने पर्दे के पीछे अपने पति के करियर और प्रोफेशनल प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने और सपोर्ट करने में अहम रोल निभाया है। लाइमलाइट से दूर रहने के बावजूद, उन्हें कभी-कभी शरमन के साथ मूवी स्क्रीनिंग, इंडस्ट्री इवेंट्स और खास मौकों पर देखा जाता है।

प्रेरणा का बैकग्राउंड और भी दिलचस्प इसलिए है क्योंकि उनका बॉलीवुड के मशहूर कपूर परिवार से करीबी रिश्ता है। उनकी माँ, उमा चोपड़ा, मशहूर फिल्ममेकर और एक्टर राज कपूर की पत्नी कृष्णा कपूर की बहन हैं। इससे प्रेरणा कपूर परिवार के बड़े खानदान का हिस्सा बन जाती हैं।

प्रेरणा की बहनों, रकिता और पुनीता चोपड़ा ने भी अपने-अपने करियर में अपनी पहचान बनाई है, लेकिन कई स्टार परिवार के सदस्यों के उलट, प्रेरणा ने हमेशा एक सिंपल और लो-प्रोफाइल लाइफस्टाइल चुनी है।

आज, प्रेरणा चोपड़ा और शरमन जोशी तीन बच्चों के प्राउड पेरेंट्स हैं और बॉलीवुड के सबसे स्टेबल और प्राइवेट रिश्तों में से एक को मीडिया की फालतू अटेंशन से दूर बनाए हुए हैं।