Phone Battery Drain Reasons: क्या Bluetooth ऑन रखने से सच में खत्म होती है बैटरी? जानिए इस वायरल दावे की पूरी सच्चाई

Phone Battery Drain Reasons: कई स्मार्टफोन यूज़र मानते हैं कि ब्लूटूथ को पूरे दिन ऑन रखने से बैटरी जल्दी खत्म हो सकती है। इसलिए, लोग अक्सर पावर बचाने के लिए इस्तेमाल के तुरंत बाद इसे बंद कर देते हैं। हालांकि, आजकल के स्मार्टफोन कुछ और ही कहानी बताते हैं।

हाल के टेस्ट और असल दुनिया के इस्तेमाल के डेटा से पता चलता है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी में हुई बड़ी तरक्की की वजह से ब्लूटूथ का बैटरी लाइफ पर हैरानी की बात है कि बहुत कम असर पड़ता है।

ब्लूटूथ असल में कितनी बैटरी इस्तेमाल करता है?

कई बैटरी टेस्ट से पता चला है कि पूरे दिन ब्लूटूथ चालू रखने से बैटरी की खपत में बहुत कम बढ़ोतरी होती है। कई मामलों में, ब्लूटूथ बंद रखने की तुलना में बैटरी खत्म होने की दर सिर्फ़ 1% से 2% ज़्यादा पाई गई।

इसका मतलब है कि सिर्फ़ ब्लूटूथ ऑन रखने से आपके फ़ोन का चार्ज उम्मीद से ज़्यादा तेज़ी से खत्म होने की संभावना नहीं है।

ब्लूटूथ लो एनर्जी (BLE) की भूमिका

ब्लूटूथ की बेहतर एफिशिएंसी के पीछे एक सबसे बड़ा कारण ब्लूटूथ लो एनर्जी (BLE) नाम की टेक्नोलॉजी है। ज़्यादातर मॉडर्न स्मार्टफ़ोन, स्मार्टवॉच, वायरलेस ईयरबड और फ़िटनेस ट्रैकर BLE पर निर्भर करते हैं, जिसे खास तौर पर बहुत कम पावर इस्तेमाल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। लगातार हाई-पावर कनेक्शन बनाए रखने के बजाय, BLE डेटा के छोटे पैकेट सिर्फ़ ज़रूरत पड़ने पर ही ट्रांसफ़र करता है, जिससे एनर्जी की खपत काफ़ी कम हो जाती है। इससे कनेक्टेड डिवाइस बैटरी लाइफ़ पर ज़्यादा दबाव डाले बिना लंबे समय तक पेयर्ड रह सकते हैं।

जब ब्लूटूथ कनेक्ट नहीं होता है तो क्या होता है?

अगर ब्लूटूथ चालू है लेकिन किसी दूसरे डिवाइस से एक्टिव रूप से कनेक्ट नहीं है, तो इसकी पावर की खपत लगभग न के बराबर होती है।

इस स्थिति में, ब्लूटूथ चुपचाप उपलब्ध डिवाइस का इंतज़ार करता है और बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करता है। असली बैटरी का इस्तेमाल तब होता है जब ब्लूटूथ एक्टिव रूप से कनेक्ट होता है और लगातार डिवाइस के बीच डेटा ट्रांसफ़र करता रहता है। तब भी, इसका असर आमतौर पर ज़्यादातर लोगों के अंदाज़े से बहुत कम होता है।

असल में आपकी बैटरी किस वजह से खत्म होती है?

अगर आपके फ़ोन की बैटरी तेज़ी से खत्म हो रही है, तो शायद ब्लूटूथ इसकी मुख्य वजह नहीं है।

एक्सपर्ट्स दो बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूमर्स की ओर इशारा करते हैं:

1. स्क्रीन का इस्तेमाल

डिस्प्ले किसी भी स्मार्टफोन के सबसे ज़्यादा बैटरी खत्म करने वाले पार्ट्स में से एक है। ब्राइटनेस लेवल और इस्तेमाल के पैटर्न के आधार पर, अकेले स्क्रीन पूरे दिन में कुल बैटरी का लगभग 40% से 50% इस्तेमाल कर सकती है।

2. GPS और लोकेशन सर्विसेज़

लोकेशन ट्रैकिंग एक और बड़ा बैटरी कंज्यूमर है। GPS सर्विसेज़ एक्टिव रूप से चलने पर हर घंटे लगभग 10% से 20% बैटरी पावर इस्तेमाल कर सकती हैं, खासकर नेविगेशन, राइड-हेलिंग या लोकेशन-बेस्ड एप्लिकेशन का इस्तेमाल करते समय।

क्या आपको ब्लूटूथ बंद कर देना चाहिए?

जब ज़रूरत न हो तो ब्लूटूथ को डिसेबल करने से थोड़ी पावर बच सकती है, लेकिन मॉडर्न डिवाइस पर बैटरी बचाने के फायदे आमतौर पर बहुत कम होते हैं।

अगर आप बैटरी लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो स्क्रीन ब्राइटनेस कम करके, बैकग्राउंड ऐप एक्टिविटी को लिमिट करके, GPS के इस्तेमाल को मैनेज करके और डिस्प्ले सेटिंग्स को ऑप्टिमाइज़ करके आपको शायद बेहतर नतीजे मिलेंगे।

यह आइडिया कि ब्लूटूथ स्मार्टफोन की बैटरी को बहुत ज़्यादा खत्म करता है, काफी हद तक पुराना हो चुका है। ब्लूटूथ लो एनर्जी टेक्नोलॉजी की वजह से, जब ब्लूटूथ चालू होता है तो मॉडर्न डिवाइस बहुत कम पावर इस्तेमाल करते हैं।

जब तक ब्लूटूथ लंबे समय तक बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफर नहीं कर रहा हो, तब तक बैटरी लाइफ पर इसका असर बहुत कम रहता है। इसलिए अगर आप पूरे दिन ब्लूटूथ चालू रखते हैं, तो आमतौर पर बैटरी के ज़्यादा खत्म होने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है।

ज़्यादातर मामलों में, ब्लूटूथ के बजाय आपकी स्क्रीन और लोकेशन सर्विस के तेज़ी से बैटरी खत्म होने की संभावना ज़्यादा होती है।