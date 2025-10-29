PF Withdraw Update : ATM से पैसे निकालने की सुविधा जल्द होगी शुरू , देखे अपडेट

PF Withdraw Update (आज समाज) : PF कर्मचारियों को जल्द ही बड़ी राहत मिलने वाली है। EPFO ​​3.0 एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो PF कर्मचारियों को काफी राहत देगा। उम्मीद है कि सरकार जनवरी 2026 की शुरुआत में ATM से पैसे निकालने की सुविधा शुरू कर देगी। इस सुविधा से लगभग 75 मिलियन कर्मचारियों को फायदा होगा।

इसका मतलब है कि PF का पैसा निकालने के लिए अब 10-15 दिन इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कर्मचारियों को बस ATM मशीन में अपना कार्ड डालना होगा और PIN डालना होगा, और कैश उनके हाथ में आ जाएगा। यह सुविधा PF कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बूस्ट साबित होगी। इसे 21वीं सदी में PF कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा माना जा रहा है।

प्रति ट्रांजैक्शन ₹1 लाख तक निकालने की अनुमति

निकासी की सीमा पर कुछ शर्तें लगाई जा सकती हैं। प्रति ट्रांजैक्शन ₹1 लाख तक निकालने की अनुमति होगी। इसके अलावा, PF बैलेंस का 50% तक बिना किसी रोक-टोक के निकाला जा सकता है। EPFO ​​UPI सुविधा भी शुरू कर सकता है। फिलहाल, ATM से PF का पैसा नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन सरकार जल्द ही यह सुविधा लागू करने वाली है।

दूसरी ओर, सरकार PF कर्मचारियों को सालाना ब्याज देती है। PF अकाउंट में जमा कुल रकम पर ब्याज दिया जाता है। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 8.25% ब्याज दर की घोषणा की है। यह एक बड़ा तोहफा साबित होता है। इसका मतलब है कि सरकार ने यह पैसा PF अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है।

मिस्ड कॉल के ज़रिए चेक करें PF बैलेंस

आपकी जानकारी के लिए, आप बिना किसी परेशानी के आसानी से अपना PF अकाउंट बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप मिस्ड कॉल के ज़रिए आसानी से अपना PF बैलेंस चेक कर सकते हैं। आप अन्य EPFO ​​सेवाओं के ज़रिए भी अपना PF बैलेंस चेक कर सकते हैं।

PF कर्मचारी उमंग ऐप, EPFO ​​वेबसाइट या SMS सर्विस के ज़रिए भी अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। SMS से जानकारी पाने के लिए, अपने मोबाइल से “EPFOHO UAN ENG” टाइप करें और इसे 7738299899 पर भेज दें।

