PF Transfer Update (आज समाज) : कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक ऐसा सिस्टम लागू कर रहा है जिससे नौकरी बदलने पर PF का पैसा अपने आप नए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। उम्मीद है कि यह फीचर 2025 की पहली तिमाही तक पूरी तरह से लागू हो जाएगा। इस बदलाव से कर्मचारियों को अब कोई फॉर्म भरने या अपने पुराने ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

पूरे प्रोसेस को ऑटोमैटिक और डिजिटाइज़

पहले, जब कोई कर्मचारी नई नौकरी ज्वाइन करता था, तो उसे अपने पुराने PF अकाउंट से नए अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए फॉर्म 13 भरना पड़ता था। यह प्रोसेस लंबा और समय लेने वाला था, जिसमें पुराने और नए दोनों एम्प्लॉयर से वेरिफिकेशन की ज़रूरत होती थी।

क्लेम अक्सर रिजेक्ट हो जाते थे या महीनों तक अटके रहते थे। हालांकि, EPFO ​​ने अब इस पूरे प्रोसेस को ऑटोमैटिक और डिजिटाइज़ कर दिया है। जैसे ही कोई कर्मचारी नई नौकरी ज्वाइन करेगा और उसका UAN नए एम्प्लॉयर से लिंक हो जाएगा, उसका पुराना PF बैलेंस अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा।

कर्मचारियों को सीधा होगा फायदा

पहले, PF ट्रांसफर में एक से दो महीने लगते थे। इस दौरान, कर्मचारियों को पेंडिंग क्लेम की वजह से ब्याज का नुकसान उठाना पड़ता था। EPFO ​​के डेटा के अनुसार, हर साल इसी वजह से लाखों क्लेम अधूरे रह जाते हैं। अब यह समस्या खत्म हो जाएगी। EPFO ​​का कहना है कि इस नए सिस्टम से 100 मिलियन से ज़्यादा कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा।

धोखाधड़ी या मानवीय गलती की संभावना खत्म

EPFO के एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि नया सिस्टम पूरी तरह से डिजिटल, सुरक्षित और पेपरलेस होगा। PF ट्रांसफर UAN के आधार पर ऑटोमैटिक होंगे, जिससे धोखाधड़ी या मानवीय गलती की संभावना लगभग खत्म हो जाएगी। इसके अलावा, ब्याज लगातार मिलता रहेगा, जिससे कर्मचारियों को कोई वित्तीय नुकसान नहीं होगा।

डॉक्यूमेंट अपलोड या सबमिट करने की ज़रूरत नहीं

नए सिस्टम के लागू होने से कर्मचारियों का काफी समय बचेगा क्योंकि PF ट्रांसफर कुछ ही दिनों में अपने आप पूरे हो जाएंगे। कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड या सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होगी। ब्याज का कैलकुलेशन जारी रहेगा, जिससे पैसे का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा, रिटायरमेंट पर, कर्मचारी का पूरा PF फंड एक ही अकाउंट में रहेगा, जिससे मैनेजमेंट और पैसे निकालना आसान हो जाएगा। यह खासकर प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उन्हें अब नौकरी बदलते समय किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। UAN एक्टिवेशन ज़रूरी है

EPFO ने सभी कर्मचारियों से कहा है कि ट्रांसफर में किसी भी परेशानी से बचने के लिए वे जल्द से जल्द अपना UAN (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) एक्टिवेट कर लें। ऐसा करने के लिए, EPFO ​​मेंबर पोर्टल (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in) पर जाएं और “Activate UAN” लिंक पर क्लिक करें। UAN, नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालें। OTP वेरिफाई करें और लॉगिन सेट करें। एक्टिवेशन पूरा होने के बाद, कर्मचारी अपना PF बैलेंस, क्लेम स्टेटस और KYC अपडेट जैसे काम ऑनलाइन कर सकते हैं।

PF विड्रॉल प्रोसेस

EPFO अब प्रोविडेंट फंड से जुड़े सभी कामों को पूरी तरह से डिजिटल बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। आने वाले महीनों में PF विड्रॉल प्रोसेस को ऑटोमेटेड करने की योजना है। इससे कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय कोई भी मैनुअल क्लेम फाइल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।

