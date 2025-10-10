PF Account link To LIC Policy(आज समाज) : PF खाताधारकों के लिए बड़ी खबर। सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपनी पेंशन और वित्तीय सुरक्षा के लिए PF और LIC दोनों पर निर्भर करते हैं। दोनों का एक साथ उपयोग करने की सुविधा कर्मचारी को बेहतर सुरक्षा प्रदान करती है।

पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान समय पर

जब PF खाता LIC से लिंक होता है, तो अगर किसी कारणवश पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान समय पर नहीं किया जाता है, तो राशि सीधे PF खाते से काट ली जाती है। इससे पॉलिसी लिंकिंग में कोई रुकावट नहीं आती।

अतिरिक्त बीमा सुरक्षा

PF और LIC को लिंक करने से कर्मचारियों को EDLI (कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा) योजना के तहत अतिरिक्त बीमा सुरक्षा मिलती है। आकस्मिक मृत्यु की स्थिति में, परिवार को 2.5 लाख रुपये से 7 लाख रुपये तक की राशि मिलती है। दावा प्रक्रिया सरल हो जाती है। अपनी LIC पॉलिसी और PF खाते को लिंक करने से दावे का सत्यापन तेज़ हो जाता है। इससे कागजी कार्रवाई की आवश्यकता कम हो जाती है और प्रक्रिया डिजिटल रूप से पूरी हो जाती है।

केवल एक व्यक्ति को नामांकित करें: पॉलिसी और पीएफ खाते के लिए केवल एक ही नामांकित व्यक्ति होना चाहिए ताकि दावा करने में कोई असुविधा न हो और राशि सीधे परिवार को मिले।

ऑनलाइन लिंकिंग प्रक्रिया

वेबसाइट https://epfindia.gov.in पर जाएं, UAN और पासवर्ड से लॉग इन करें, KYC सेक्शन में LIC पॉलिसी चुनें, पॉलिसी नंबर और आवश्यक विवरण भरें और सबमिट करें।

सत्यापन और लिंकिंग: नियोक्ता या EPFO ​​द्वारा सत्यापन के बाद, LIC पॉलिसी आपके PF खाते से लिंक हो जाएगी, जिससे सभी लाभ सक्रिय हो जाएँगे।

