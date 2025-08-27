Petrol Rule Change : पेट्रोल नियमो में किया गया बदलाव , देखे जानकारी

Petrol Rule Change (आज समाज): अगर आप यूपी के निवासी हैं, तो आपके लिए एक बड़ी खबर आने वाली है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर, अगले महीने 1 सितंबर से एक विशेष सड़क सुरक्षा अभियान – ‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ शुरू किया जाएगा और यह 30 सितंबर तक चलेगा। बढ़ती दुर्घटनाओं को लेकर यूपी सरकार सख्त हो गई है।

लोगों को बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट पहनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए ‘हेलमेट नहीं तो पेट्रोल नहीं’ अभियान चलाया जा रहा है। खासकर, पीछे बैठने वाले अक्सर हेलमेट नहीं पहनते हैं। बाइक सवार सड़क हादसों का सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। आए दिन हमें सड़क हादसों की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं।

नियम यूपी के 75 जिलों में लागू

यह नियम यूपी के 75 जिलों में लागू होगा। इस दौरान पुलिस, राजस्व/जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के अधिकारी इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी संभालेंगे। सरकार ने आम जनता से इस अभियान में सहयोग करने की अपील की है।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 129 के अनुसार, दोपहिया वाहन चालक और पीछे बैठने वाले के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य है। अगर कोई इन नियमों का पालन नहीं करता है, तो धारा 194डी के तहत उसे दंडित करने का प्रावधान है।

हेलमेट नहीं, तो पेट्रोल नहीं:-

उत्तर प्रदेश सरकार अपने नागरिकों में सुरक्षा जागरूकता बढ़ाने के लिए यह अभियान चला रही है। कई लोग बिना हेलमेट पहने वाहन चलाते हैं। परिवहन आयुक्त बृजेश नारायण सिंह ने कहा, “यह अभियान कोई सजा नहीं, बल्कि सुरक्षा की शपथ है। यह अभियान 1 से 30 सितंबर तक चलेगा।

सभी नागरिकों, पेट्रोल पंप संचालकों और तेल कंपनियों से इसमें पूरा सहयोग करने का अनुरोध है। ‘पहले हेलमेट, बाद में ईंधन’ को अपना नियम बनाएँ, क्योंकि हेलमेट पहनना जीवन का सबसे सरल बीमा है।” सरकार इस अभियान के माध्यम से लोगों को दोपहिया वाहनों पर यात्रा करते समय हेलमेट पहनने के लिए जागरूक करने का प्रयास कर रही है।