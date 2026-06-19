Kanika Maheshwari: पीरियड ब्लड से खराब हुई यूनिफॉर्म, शर्म के मारे सीट से नहीं उठीं एक्ट्रेस, सुनाई दर्दभरी कहानी

Kanika Maheshwari: टेलीविज़न एक्ट्रेस कनिका माहेश्वरी, जो अपनी बेबाक पर्सनैलिटी और स्क्रीन पर यादगार परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं, ने हाल ही में एक पॉडकास्ट बातचीत के दौरान अपनी ज़िंदगी के कुछ सबसे पर्सनल पलों के बारे में खुलकर बात की।

एक्ट्रेस ने पीरियड्स के अपने पहले अनुभव, बचपन में पीरियड्स के बारे में जानकारी की कमी और माँ बनने और एक सफल टेलीविज़न करियर के बीच बैलेंस बनाने में आई मुश्किलों के बारे में बात की।

कनिका माहेश्वरी का पीरियड्स का पहला अनुभव

बातचीत के दौरान, कनिका ने बताया कि बड़े होने के दौरान उन्हें पीरियड्स के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उन्होंने बताया कि उनकी माँ ने इस बारे में उनसे कभी डिटेल में बात नहीं की, और उन्हें ज़्यादातर जानकारी उनके बड़े कज़न्स से मिली।

इस घटना को याद करते हुए, एक्ट्रेस ने बताया कि उन्हें पहला पीरियड तब हुआ था जब वह स्कूल में थीं। इस अचानक हुई सिचुएशन ने उसे कन्फ्यूज़ और शर्मिंदा कर दिया, खासकर इसलिए क्योंकि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था कि क्या हो रहा है।

कनिका के मुताबिक, एक क्लासमेट ने उसे बताया कि उसकी स्कूल स्कर्ट के पीछे एक लाल दाग है। शर्मिंदा और इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, यह न समझ पाने के कारण, उसने क्लासरूम खाली होने तक इंतज़ार किया और फिर अपनी टीचर के पास गई।

उसने माना कि उसे बहुत अजीब लग रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्लासरूम से स्कूल बस तक बिना किसी का ध्यान खींचे कैसे पहुँचेगी।

दाग छिपाने के लिए उसने जो चालाकी भरी ट्रिक अपनाई

कनिका ने बताया कि घबराहट के एक पल में, उसे एक अजीब सॉल्यूशन सूझा। उसने निशान को कम दिखाने के लिए अपनी स्कर्ट के दाग वाले हिस्से पर सफेद चॉक रगड़ा।

पीछे मुड़कर देखने पर, उसने पूरे एक्सपीरियंस को चौंकाने वाला और बहुत ज़्यादा सोचने वाला बताया, लेकिन यह एक ऐसा पल भी था जिसने छोटी लड़कियों में पीरियड्स के बारे में बेहतर अवेयरनेस और एजुकेशन की ज़रूरत को भी दिखाया।

कम उम्र में शादी और माँ बनने का प्रेशर

एक्ट्रेस ने समाज की उन उम्मीदों के बारे में भी बात की जिन्होंने उसकी ज़िंदगी के बड़े फैसलों पर असर डाला। कनिका ने बताया कि उन्होंने काफी कम उम्र में शादी कर ली थी, कुछ हद तक समाज के दबाव की वजह से।

शादी के तुरंत बाद, परिवार शुरू करने के बारे में सवाल उठने लगे। उन्होंने याद किया कि उनके आस-पास के लोग अक्सर बच्चे पैदा करने के बारे में बात करते थे, और आखिरकार यह विषय परिवार में भी एक आम बातचीत बन गया।

कनिका ने बताया कि उनकी प्रेग्नेंसी अनप्लान्ड थी और ऐसे समय में हुई जब वह अपने करियर पर पूरी तरह से फोकस कर रही थीं। प्रेग्नेंसी के साथ-साथ काम की ज़िम्मेदारियों को मैनेज करना उनकी ज़िंदगी का एक मुश्किल दौर साबित हुआ।

प्रेग्नेंसी के दौरान काम किया

चुनौतियों के बावजूद, कनिका अपनी प्रोफेशनल ज़िम्मेदारियों के प्रति कमिटेड रहीं। उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी के दौरान हिट टेलीविज़न शो दिया और बाती हम की शूटिंग जारी रखी और डिलीवरी से पहले के आखिरी महीनों तक काम किया।

डेडिकेशन का एक शानदार प्रदर्शन करते हुए, एक्ट्रेस बच्चे को जन्म देने के सिर्फ 12 दिन बाद काम पर लौट आईं। उन्होंने बताया कि यह फैसला काफी हद तक शो के प्रोडक्शन शेड्यूल और ज़रूरतों से प्रभावित था।

कनिका ने कास्ट और क्रू का भी शुक्रिया अदा किया, और कहा कि उस दौरान उन्हें सेट पर सभी से बहुत सपोर्ट और प्यार मिला। दिलचस्प बात यह है कि मेकर्स ने शो की कहानी में उनकी असल ज़िंदगी की प्रेग्नेंसी को भी शामिल किया, जिससे एक्ट्रेस और दर्शकों दोनों के लिए यह बदलाव आसान हो गया।

ताकत और हिम्मत की कहानी

बिना किसी गाइडेंस के अपने पहले पीरियड से गुज़रने से लेकर शादी, माँ बनने और मुश्किल एक्टिंग करियर में बैलेंस बनाने तक, कनिका माहेश्वरी का सफ़र हिम्मत, पक्का इरादा और पर्सनल ग्रोथ दिखाता है। इन अनुभवों को खुलकर शेयर करके, एक्ट्रेस पीरियड्स, महिलाओं की हेल्थ और उन सच्चाइयों के बारे में बातचीत को बढ़ावा देना चाहती हैं जिनका सामना कई कामकाजी माँएँ पर्दे के पीछे करती हैं।