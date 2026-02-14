Mahashivratri: रुके हुए काम पूरे करने के लिए महाशिवरात्रि पर करें ये विशेष पूजा

दूर होंगे सारे कष्ट

Mahashivratri, (आज समाज), नई दिल्ली: महाशिवरात्रि का पर्व केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि महादेव के प्रति अटूट आस्था और समर्पण का प्रतीक है। हिंदू धर्मग्रंथों और शिव पुराण के अनुसार, यह वह दिन है जब भगवान शिव निराकार से साकार रूप (लिंगोद्भव) में प्रकट हुए थे। साल 2026 में यह महापर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा। अगर आपके जीवन में लंबे समय से बाधाएं आ रही हैं या आपके बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, तो महाशिवरात्रि का दिन उन सभी दोषों को दूर करने के लिए सबसे उत्तम है।

महाशिवरात्रि की विशेष पूजा विधि

महादेव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएं। उनकी कृपा पाने के लिए इस दिन कुछ विशेष अनुष्ठानों का पालन करना चाहिए:

महाशिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके बाद साफ कपड़े धारण कर अपने घर के मंदिर में दीपक जलाएं और व्रत का संकल्प लें।

शिवलिंग पर दूध, दही, शहद, शक्कर और घी के मिश्रण (पंचामृत) से अभिषेक करना बहुत शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार, पंचामृत से अभिषेक करने पर व्यक्ति के जीवन के सभी दुख मिट जाते हैं।

शिवजी को कम से कम 11 या 21 बेलपत्र चढ़ाएं। ध्यान रहे कि बेलपत्र की चिकनी सतह शिवलिंग को स्पर्श करनी चाहिए। साथ ही, धतूरा और शमी के पत्ते चढ़ाना भी शत्रु बाधा से मुक्ति दिलाता है।

बाधाएं दूर करने के लिए ‘निशीथ काल’ की पूजा

महाशिवरात्रि में रात के समय की गई पूजा का फल अनंत गुना होता है। इसे निशीथ काल पूजा कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथों है कि जो लोग रात के चारों प्रहर में शिवजी की आरती और मंत्र जाप करते हैं, उनके जीवन से दरिद्रता और गृह-क्लेश हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं। इस समय ऊँ नम: शिवाय का मानसिक जाप करना ध्यान और शांति की प्राप्ति के लिए अचूक उपाय है।

मनोकामना पूर्ति के लिए विशेष उपाय

ज्योतिष शास्त्र में कुछ सरल उपाय बताए गए हैं, जो आपके दुखों से मुक्ति दिलाने में सहायक हो सकते हैं।