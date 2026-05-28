Shraddha Kapoor Dance: श्रद्धा कपूर के डांस से ज्यादा घर की गंदगी पर अटकी लोगों की नजर, यूजर्स ने कर दिया ट्रोल

Shraddha Kapoor Dance: बॉलीवुड एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर एक बार फिर अपनी बेफ़िक्र और मज़ेदार पर्सनैलिटी से सोशल मीडिया पर दिल जीत रही हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर एक मज़ेदार डांस वीडियो शेयर किया जो तेज़ी से वायरल हो गया — लेकिन तारीफ़ के साथ-साथ, क्लिप को कुछ अचानक ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा।

श्रद्धा ने माइकल जैक्सन के गाने पर खुलकर डांस किया

वायरल वीडियो में, श्रद्धा कपूर को अपने घर के अंदर माइकल जैक्सन के एक पॉपुलर गाने पर दिल खोलकर डांस करते देखा जा सकता है। कैज़ुअल कपड़े पहने, एक्ट्रेस पूरी तरह से बेफ़िक्र लग रही थीं क्योंकि उन्होंने अपने मज़ेदार डांस मूव्स और मज़ेदार एक्सप्रेशन दिखाए।

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दिलचस्प बात यह है कि वीडियो कथित तौर पर उनके कथित बॉयफ्रेंड राहुल मोदी ने रिकॉर्ड किया था, जिनकी आवाज़ क्लिप की शुरुआत में उन्हें डांस करने के लिए हिम्मत देते हुए भी सुनी जा सकती है।

वीडियो शेयर करते हुए, श्रद्धा ने एक मज़ेदार कैप्शन लिखा: “कोई ऐसा ढूंढो जो तुम्हारे डांस को ऐसे कैप्चर कर सके।” एक्ट्रेस ने कैमरे पर हंसते हुए वीडियो खत्म किया, जिससे फैंस उनके कैंडिड वाइब के और भी दीवाने हो गए।

फैंस को उनका क्रेज़ी और क्यूट साइड पसंद आया

कुछ ही मिनटों में, वीडियो ऑनलाइन ट्रेंड करने लगा। फैंस और सेलिब्रिटीज़ ने कमेंट सेक्शन में प्यार से भर दिया, श्रद्धा को “क्वीन,” “क्यूट,” और “सबसे अच्छे तरीके से पूरी तरह से क्रेज़ी” कहा।

कई लोगों ने हर समय परफेक्ट दिखने की कोशिश करने के बजाय नेचुरल और बिना किसी शर्म के खुद को बनाए रखने के लिए उनकी तारीफ़ की।

ट्रोल्स ने उनके बिखरे हुए घर को टारगेट किया

हालांकि, सभी ने डांस पर फोकस नहीं किया। कुछ यूज़र्स ने उनके घर के बैकग्राउंड में दिख रही बिखरी हुई चीज़ों को देखा और एक्ट्रेस को बिखरे हुए कमरे के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया।

एक यूज़र ने कमेंट किया, “आपका घर बहुत बिखरा हुआ लग रहा है, कम से कम वीडियो बनाने से पहले ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल तो करते।”

लेकिन श्रद्धा कपूर ने ट्रोलिंग को सबसे ज़बरदस्त और मज़ेदार तरीके से हैंडल किया। कमेंट का जवाब देते हुए, उन्होंने लिखा: “डियर मॉम, अपनी असली ID से आओ।”

उनका मज़ेदार जवाब तुरंत वायरल हो गया और एक बार फिर इंटरनेट पर छा गया।

फैंस ने राहुल मोदी की मौजूदगी पर भी ध्यान दिया

श्रद्धा के डांस के अलावा, फैंस वीडियो में राहुल मोदी की आवाज सुनकर भी उत्साहित थे। इस कथित कपल को कई बार एक साथ देखा गया है, हालांकि दोनों में से किसी ने भी अभी तक अपने रिश्ते को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है।

श्रद्धा और राहुल की शादी की अफवाहें पहले भी सामने आई थीं, लेकिन दोनों में से किसी की तरफ से कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं आया।

श्रद्धा कपूर के लिए आगे क्या है?

वर्क फ्रंट की बात करें तो, श्रद्धा कपूर ने हाल ही में डायरेक्टर लक्ष्मण उटेकर की आने वाली फिल्म ईथा की शूटिंग पूरी की है, जिसमें वह कथित तौर पर रणदीप हुड्डा के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करेंगी। फिल्म के इस साल के आखिर में थिएटर में आने की उम्मीद है।