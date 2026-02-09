Nails Color: इस रंग के नाखून वाले लोग होते हैं बहुत लकी

भाग्य हमेशा देता है साथ

Nails Color, (आज समाज), नई दिल्ली: सामुद्रिक शास्त्र को भी ज्योतिष और अंक शास्त्र के जितना ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सामुद्रिक शास्त्र कहता है कि व्यक्ति के शरीर के हर एक भाग जैसे-हाथ, पैर, आंखें और नाखूनों तक से उसके स्वभाव, स्वास्थ्य और भविष्य के बारे में अंदाजा लगाया जा सकता है। सामुद्रिक शास्त्र में नाखूनों का बहुत विशेष महत्व बताया गया है। कई लोगों के नाखून के रंग में समय के साथ बदलाव देखने को मिलता है।

नाखूनों का बदलता रंग भाग्य और स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ संकेत देता है। सामुद्रिक शास्त्र में बताया गया है जिन लोगों के नाखूनों का रंग लाल होता है वो बहुत लकी होते हैं और भाग्य भी हमेशा उनके साथ होता है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार

सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार, जिन लोगों के नाखून लाल रंग के होते हैं वो बहुत ही सुंदर होते हैं। जिन लोगों के नाखून लाल और चमकदार होते हैं, उनका शरीर सेहतमंद होता है। ऐसे लोग आमतौर पर ऊर्जा से भरे रहते हैं। ये देखने में भी आकर्षक होते हैं। जिनके लाल रंग के नाखून होते हैं, उन लोगों पर भाग्य अपनी विशेष कृपा रखता है। ऐसे लोगों से भाग्य कभी नहीं रूठता।

इन्हें जीवन में धन-दौलत की कमी नहीं होती और आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहती है। ऐसे लोगों का दांपत्य जीवन खुशहाल रहता है। इनको जीवन की लगभग सभी भौतिक सुख-सुविधाएं मिलती हैं। अच्छी तरह से शिक्षित होने पर ये लोग उच्च पद और प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं।

इस रंग के नाखून वाले होते हैं झगड़ालू

सफेद रंग के नाखून वाले लोग सामान्य होते हैं। इनकी बौद्धिक क्षमता भी ठीक होती है। लेकिन नाखूनों पर अगर सफेद या काले रंग के धब्बे होते हैं, तो ऐसे लोग छोटी-छोटी बातों पर दूसरों से लड़ने-झगड़ने लगते हैं। इनका दिमाग खुराफतों में ज्यादा चलता है। ससुराल में भी इनके रिश्ते किसी से विशेष अच्छे नहीं होते।