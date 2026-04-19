Shukra Gochar: शुक्र गोचर से इन राशि वालों को रहना होगा सावधान

कहीं बढ़ न जाएं मुश्किलें

Shukra Gochar, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को सुख और वैभव का कारक माना जाता है, लेकिन हर गोचर सभी के लिए खुशियां नहीं लाता। 19 अप्रैल यानी आज रविवार को शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में प्रवेश कर चुके है, इसी के साथ कुछ राशियों के लिए चुनौतियों का समय भी शुरू होगा। विशेष रूप से मिथुन, तुला और धनु राशि के जातकों को इस दौरान अपनी सेहत, खर्चों और आपसी संबंधों को लेकर बेहद सचेत रहने की जरूरत है।

ग्रहों की यह स्थिति आपके बजट को बिगाड़ सकती है या कार्यक्षेत्र में अचानक बाधाएं खड़ी कर सकती है। यदि आप समय रहते सावधानी बरतें और अपनी वाणी पर संयम रखें, तो आने वाली परेशानियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आइए जानते हैं किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए अनिवार्य है?

मिथुन राशि: शुक्रदेव आपके द्वादश भाव (व्यय भाव) में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान सुख-सुविधाओं और शौक के चक्कर में आपके खर्चों में भारी बढ़ोत्तरी होने की आशंका है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए विवादों से दूर रहना ही बेहतर होगा। सेहत का भी खास ख्याल रखें।

शुक्रदेव आपके द्वादश भाव (व्यय भाव) में गोचर कर रहे हैं। इस दौरान सुख-सुविधाओं और शौक के चक्कर में आपके खर्चों में भारी बढ़ोत्तरी होने की आशंका है, जिससे आपका बजट बिगड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें और अपनी योजनाओं को किसी के साथ साझा न करें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए विवादों से दूर रहना ही बेहतर होगा। सेहत का भी खास ख्याल रखें। तुला राशि: शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो जीवन में अचानक कुछ बदलाव ला सकता है। आर्थिक मामलों में कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। अपनी कीमती वस्तुओं को संभालकर रखें, क्योंकि उनके खोने या खराब होने का डर हो सकता है। वाणी पर संयम रखें, नहीं तो अपनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें।

शुक्रदेव आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो जीवन में अचानक कुछ बदलाव ला सकता है। आर्थिक मामलों में कोई भी बड़ा निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच-विचार कर लें। अपनी कीमती वस्तुओं को संभालकर रखें, क्योंकि उनके खोने या खराब होने का डर हो सकता है। वाणी पर संयम रखें, नहीं तो अपनों के साथ संबंधों में तनाव आ सकता है। सेहत के प्रति लापरवाही बिल्कुल न बरतें। सावधानी: किसी अनजान व्यक्ति पर धन के मामले में भरोसा न करें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।

किसी अनजान व्यक्ति पर धन के मामले में भरोसा न करें और वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। धनु राशि: शुक्रदेव आपके षष्ठ भाव (शत्रु और रोग भाव) में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विशेष रूप से खान-पान के प्रति सचेत रहें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल आ सकती है। खर्चों में अचानक वृद्धि होने से मन थोड़ा परेशान रह सकता है। कोशिश करें कि इस दौरान किसी से भी उधार न लें और न ही किसी को बड़ा कर्ज दें।

शुक्रदेव आपके षष्ठ भाव (शत्रु और रोग भाव) में गोचर कर रहे हैं। इस समय आपको अपनी सेहत पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है, विशेष रूप से खान-पान के प्रति सचेत रहें। कार्यस्थल पर सहकर्मियों के साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल आ सकती है। खर्चों में अचानक वृद्धि होने से मन थोड़ा परेशान रह सकता है। कोशिश करें कि इस दौरान किसी से भी उधार न लें और न ही किसी को बड़ा कर्ज दें। सावधानी: कानूनी मामलों और पुराने विवादों से दूर रहें, अपनी दिनचर्या को अनुशासित रखें।

शुक्र गोचर के दौरान सुख-समृद्धि पाने के विशेष उपाय

साफ-सफाई का महत्व: शुक्रदेव को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। अपने घर, कार्यस्थल और विशेष रूप से अपनी अलमारी को व्यवस्थित रखें। फटे हुए पुराने वस्त्रों का त्याग करें।

शुक्रदेव को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। अपने घर, कार्यस्थल और विशेष रूप से अपनी अलमारी को व्यवस्थित रखें। फटे हुए पुराने वस्त्रों का त्याग करें। सुगंध का उपयोग: प्रतिदिन स्नान के बाद चंदन या गुलाब के इत्र का प्रयोग करें। सुगंधित वातावरण नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर आपके आकर्षण को बढ़ाता है।

प्रतिदिन स्नान के बाद चंदन या गुलाब के इत्र का प्रयोग करें। सुगंधित वातावरण नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर आपके आकर्षण को बढ़ाता है। स्त्रियों का सम्मान: शुक्र ग्रह स्त्री शक्ति का प्रतीक है। अपने घर की महिलाओं, विशेषकर मां और जीवनसाथी का सम्मान करें, इससे भाग्य की बाधाएं दूर होती हैं।

शुक्र ग्रह स्त्री शक्ति का प्रतीक है। अपने घर की महिलाओं, विशेषकर मां और जीवनसाथी का सम्मान करें, इससे भाग्य की बाधाएं दूर होती हैं। चांदी की वस्तु धारण करना: अपने पास चांदी का एक चौकोर टुकड़ा रखें या चांदी की अंगूठी पहनें, यह आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होता है।

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