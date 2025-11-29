Kala Dhaga Niyam: इन राशि के जातकों को नहीं बांधना चाहिए काला धागा

जीवन में आती हैं बाधाएं!

Kala Dhaga Niyam, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में काला रंग बहुत प्रभावशाली माना गया है। काले रंग में बहुत उर्जा होती है। काला रंग आज के समय में फैशन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है, लेकिन धार्मिक लिहाज से भी काला रंग बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अक्सर लोगों के हाथ या पैर में काला धागा बंधा नजर आता है। लोग काला धागा नजर दोष, बुरी शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षित रहने के लिए हाथ या पैर में बांधते हैं।

मान्यता है कि काला रंग इंंसान की आभा मजबूत करता है। नकारात्मक प्रभावों को दूर करता है। काले रंग को शनि देव का प्रतीक माना गया है। शनि न्याय के देवता और कर्म फल दाता माने जाते हैं। काला रंग उन लोगों के जीवन में शुभता और सकारात्मकता बढ़ता है, जिनकी कुंडली में शनि मजबूत होते हैं, लेकिन लोगों के मन में ये सवाल भी उठता कि क्या हर किसी के लिए काला धागा लाभकारी है? ऐसे में आइए जानते हैं कि किन दो राशि के लोगों को काला धागा नहीं बांधना चाहिए?

मेष राशि: मेष राशि का स्वामित्व मंगल के पास है। मंगल भूमिपुत्र हैं और ग्रहों के सेनापति कहे जाते हैं। वहीं काले रंग का प्रतिनिधित्व शनि के पास है। शनि देव और मंगल में शत्रुता का संबंध ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। ऐसे में मेष राशि वालों को काला धागा नहीं बांधना चाहिए। मेष राशि वालों पर काले रंग का प्रभाव शुभ नहीं पड़ता। इससे मेष राशि वालों के जीवन में मुश्किलें आ सकती हैं। मानसिक तनाव हो सकता है।

वृश्चिक राशि: वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल हैं। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों पर शनि का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसी कारण वृश्चिक राशि के जातकों को भी हाथ या पैर में काला धागा नहीं बांधना चाहिए। काले रंग का उपयोग भी कम करना चाहिए। इससे नकारात्मक प्रभाव, बाधाएं और अनचाही परेशानियां बढ़ सकती हैं।

