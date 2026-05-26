Delhi Weather Update : दिल्ली में गर्मी-प्रदूषण की मार से लोग बेहाल

45 डिग्री के आसपास पहुंच रहा दिन का तापमान, एक्यूआई भी बेहद खराब श्रेणी में दर्ज

Delhi Weather Update (आज समाज), नई दिल्ली : राजधानी दिल्ली के लोगों को इन दिनों मौसम से जुड़ी दो तरह की मार पड़ रही है। एक तो पूरी उत्तरी और मध्य-पश्चिम भारत की तरह दिल्ली भी आग की भट्ठी की तरह तप रही है। सूरज आग उगल रहा है और दिन में तेज धूप और लू मिलकर तापमान को 45 डिग्री तक पहुंचा रही हैं। वहीं इसके साथ ही प्रदूषण भी काफी ज्यादा बढ़ रहा है। धूल भरी हवाएं चलने से एक्यूआई लगातार बिगड़ रहा है। दिल्ली में लू व गर्मी का सितम अभी थमने नहीं वाला है।

बुधवार को भी आसमान से आग बरसेगी और लू के थपेड़ों से लोगों का हाल बेहाल रहेगा। मौसम विभाग ने गर्मी का यलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में आसमान ज्यादातर साफ रहेगा और अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री के बीच रहेगा। इस दौरान कई जगहों पर सतह पर तेज हवाएं चलेंगी, जिनकी रफ्तार 20 से 30 किमी प्रति घंटा रहेगी और कभी-कभी झोंके 40 किमी प्रति घंटा तक पहुंच सकते हैं।

250 से ऊपर पहुंचा एक्यूआई

मंगलवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 252 दर्ज किया गया। यह हवा की खराब श्रेणी है। इसमें सोमवार की तुलना में दो सूचकांक की गिरावट दर्ज की गई। दूसरी ओर, एनसीआर में ग्रेटर नोएडा की हवा सबसे अधिक प्रदूषित रही। यहां एक्यूआई 332 दर्ज किया गया, यह हवा की बेहद खराब श्रेणी है। वहीं, गाजियाबाद में 297, नोएडा में 244 और फरीदाबाद में 213 एक्यूआई दर्ज किया गया। इसके अलावा, गुरुग्राम की हवा सबसे साफ रही। यहां सूचकांक 180 दर्ज किया गया। यह हवा की मध्यम श्रेणी है।

कल से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

मौसम विभाग की भविष्यवाणी है कि एक नया पश्चिमी विक्षोभ 28 मई से उत्तर-पश्चिमी भारत को प्रभावित कर सकता है। इसका असर 28, 29, 30 और 31 मई को देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के अनुसार, 28 और 29 मई से मौसम में बदलाव शुरू होगा। इस दौरान आंशिक बादल छाने के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

ऐसे में गरज-चमक और तेज हवाओं की संभावना रहेगी, जिनकी गति 40 से 50 किमी प्रति घंटा और कुछ समय 60 किमी प्रति घंटा तक हो सकती है। मौसम विभाग ने बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। इसके बाद 30 से 31 मई के बीच मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा और तापमान 34 से 37 डिग्री तक रहने का अनुमान है, जबकि आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है। इससे तापमान में गिरावट आने की संभावना हैं।