Punjab Breaking News : शिअद और कांग्रेस को नकार चुकी जनता : मान

कहा, दोनों पार्टियों के नेता प्रदेश की सेवा नहीं बल्कि सत्ता के लिए लड़ रहे

Punjab Breaking News (आज समाज), चंडीगढ़ : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक बार फिर से शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस के नेताओं पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि ये दोनों पार्टियां हमेशा अपने स्वार्थ के लिए पंजाब की राजनीति का फायदा उठाती रहीं। मान ने कहा कि न तो शिअद और न ही कांग्रेस को प्रदेश की तरक्की से कोई लेना देना है । इन दोनों पार्टियों का मकसद लोगों को मूर्ख बनाकर सत्ता का प्रयोग अपने नीजि हितों के लिए करना है। लेकिन अब प्रदेश की जनता जागरूक हो चुकी है। यही कारण है कि पिछले कई चुनाव में जनता ने इन दोनों पार्टियों को पूरी तरह से नकार दिया है।

अकाली दो फाड़ हुए, कांग्रेस में 7-8 सीएम

सीएम मान ने शिअद और कांग्रेस पर चुटकी लेते हुए कहा कि एक तरफ जहां अकाली दल के दो टुकड़े हो गए, आगे चलकर एक-दो और हो जाएंगे। जबकि कांग्रेस में 7-8 मुख्यमंत्री हैं। इनमें कुर्सी के लिए जंग है। इन्हें पंजाब से कुछ लेना देना नहीं है।

प्रदेश में अब तक 55 हजार से ज्यादा नौकरी दी

सीएम ने कहा कि हमने युवाओं को 55 हजार नौकरी दी। वहीं, अब बिजली भी बिना संकट के आती है। पहले सरकारी स्कूलों में दलिया या मिड डे मील दिया जाता था। अब सरकारी स्कूलों के छात्र जेई एडवांस, नीट कार्ड पास कर गए। अब उन्हें एक कए करोड़ का पैकेज मिलेगा। उन्होंने कहा- नीले और पीले कार्ड से गरीबी दूर नहीं होगी। सीएम ने कहा कि कांग्रेस नेता प्रताप बाजवा साहब कहते हैं कि आप कहां से आ गए। तो मैंने कह दिया कि अगर आप अच्छे निकल आते हैं तो हमारी आने की जरूरत नहीं पड़नी थी।

आप तो लूटते ही गए। किसी न किसी को तो आना ही था। मान ने कहा कि बीते विधानसभा चुनाव में नवजोत सिद्धू और मजीठिया एक ही मशीन में रगड़े गए । मलूका और भट्ठल सब हार गए। आपने तो कमाल किया है, वह सोचा ही नहीं था। सात जन्म ले लू और हर सांस में आपका धन्यवाद करू तो कर्ज नहीं चुका सकता हूं।

