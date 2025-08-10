Bad condition of Baltana Nature Park : बलटाना नेचर पार्क की बदहाली पर भड़के लोग

Sandeep Singh
बलटाना नेचर पार्क की बदहाली पर भड़के लोग के साथ संजीव खन्ना का दृश्य
  • भाजपा नेता संजीव खन्ना के सामने खोली प्रशासन की पोल

(Chandigarh News) बलटाना। बलटाना नेचर पार्क की दुर्दशा और प्रशासनिक लापरवाही को लेकर आज स्थानीय निवासियों ने भाजपा नेता संजीव खन्ना के सामने अपनी नाराज़गी खुलकर जताई। लोगों ने बताया कि पिछले कई महीनों से पार्क में सफ़ाई और रखरखाव का कोई प्रबंध नहीं है। झाड़ियों से पगडंडियां ढक चुकी हैं, कई जगह पगडंडी की ईंटें उखड़ चुकी हैं, बच्चों के झूले और फिटनेस उपकरण टूटे पड़े हैं, जबकि बेंच और शेड भी जर्जर हालत में हैं। पार्क में लाइटें बंद होने के कारण शाम को अंधेरा छा जाता है, जिससे असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ने लगा है।

आज सुबह भाजपा नेता मनोज गर्ग काला के नेतृत्व में पार्क कमेटी के प्रधान डी.सी. शर्मा, हरिओम गुप्ता, सुरेश वर्मा, सुनील सहगल, कुलदीप, दया किशन, लवली, सुनील अरोड़ा, नितिन गुप्ता, अनिल कुमार, जसकरण सिंह, गुरमेल, रिंकू, अमित, नरेंद्र, राजीव बंसल, बलजीत मेहरा, राजेश और दिक्षित सिंगला सहित कई लोगों ने बताया कि बार-बार नगर कौंसिल और प्रशासन को शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूर होकर वे खुद आपस में पैसे इकट्ठा करके पार्क की घास कटवाने, सफ़ाई करवाने और छोटे-मोटे मरम्मत कार्य करने लगे हैं।

सरकार बदलने पर इस पार्क को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा

स्थिति का जायज़ा लेने पहुंचे संजीव खन्ना ने कहा कि नेचर पार्क जैसे स्थान शहर की हरियाली और लोगों के स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही ने इसकी हालत बिगाड़ दी है। उन्होंने वादा किया कि सरकार बदलने पर इस पार्क को पूरी तरह से विकसित किया जाएगा, यहां कैमरे लगाए जाएंगे, लाइटें ठीक होंगी और सभी सुविधाएं बहाल की जाएंगी।उन्होंने ने फिलहाल टेम्पररी मुरम्मत के लिए कमेटी को 11 हजार रुपए की सहायता दी।मौके पर स्थानीय निवासियों ने पार्क की सुरक्षा, नियमित सफ़ाई, बच्चों के खेलने के नए उपकरण और वॉकिंग ट्रैक की मरम्मत की भी मांग रखी।

इस दौरान माहौल को खुशनुमा बनाने के लिए एक भावनात्मक पल भी आया, जब पार्क में ही बुज़ुर्ग निवासी हरिओम गुप्ता का 78वां जन्मदिन केक काटकर मनाया गया। संजीव खन्ना और सभी उपस्थित लोगों ने उन्हें लंबी उम्र की कामना करते हुए शुभकामनाएं दीं।लोगों का कहना है कि बलटाना नेचर पार्क इलाके का एकमात्र बड़ा हरित स्थल है, जिसे बचाना और संवारना बेहद ज़रूरी है। यहां की सुध लेने से बुजुर्गों को सुरक्षित टहलने की जगह मिलेगी, बच्चों के खेलने का माहौल सुधरेगा और परिवारों के समय बिताने के लिए एक स्वच्छ एवं सुंदर वातावरण तैयार होगा।