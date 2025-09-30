Rewari News : नरेंद्र सिंह को प्रदेशाध्यक्ष व भूपेंद्र हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर लड्डु बांटकर मनाई खुशियां

Rewari News(आज समाज नेटवर्क) रेवाड़ी। हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद पर पूर्व मंत्री राव नरेंद्र सिंह की नई नियुक्ति और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर रेवाड़ी जिला कांग्रेस कमेटी के एससी डिपार्टमेंट के जिला अध्यक्ष रमेश ठेकेदार ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गढ़ी बोलनी रोड स्थित अपने संस्थान पर लड्डू बाटकर खुशी जाहिर करते हुए कांग्रेस हाईकमान का आभार जाताया है।इस मौक पर उन्होंने कहा कि हाईकमान ने अहिरवाल से पिछड़े वर्ग को पार्टी में प्रदेश प्रतिनिधित्व का मुखिया बनाकर अहिरवार क्षेत्र को एक बड़ी सौगात दी है।

इसके अलावा कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के नेताओं ने इस बात को एक बार फिर साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी गरीब और पिछड़ों की हमेशा हितैषी रही है। उन्हें ऊंचा उठने के लिए किसी भी मौके पर पूरा मान सम्मान देती रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने से प्रदेश कांग्रेस में खुशी की लहर है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अब प्रदेश की भाजपा सरकार कि खामियों को विधानसभा में और जनता के सामने खुलकर रखेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा संगठन की मजबूती के लिए प्रदेश में दर्शन प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए ही कांग्रेस पार्टी हाई कमान ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष के पद के लिए चुना है।इस मौके डॉ मामराज, अजीत गुर्जर, इन्दरजीत, लाल सिंह यादव, सरजीत, हरी सिंह, राहुल, हरिदास, लालाराम, रामकरण सहित पार्टी कार्यकर्ताओं के अलावा अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे।

