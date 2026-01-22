Thursday Born People: गुरुवार को जन्मे लोग होते हैं भाग्य के धनी

देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है गुरुवार का दिन

Thursday Born People, (आज समाज), नई दिल्ली: ज्योतिष शास्त्र में सप्ताह के हर दिन का अपना एक विशेष महत्व होता है। माना जाता है कि व्यक्ति जिस दिन जन्म लेता है, उस ग्रह का प्रभाव उसके स्वभाव, करियर और भविष्य पर जीवनभर रहता है। आज हम बात करेंगे गुरुवार को जन्मे लोगों की। गुरुवार का दिन देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है।

यही कारण है कि इस दिन जन्मे लोगों का व्यक्तित्व काफी प्रभावशाली और ज्ञान से भरा होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपार भाग्यशाली होने के बावजूद इनके जीवन में कुछ खास तरह के संकट बार-बार आते हैं? आइए विस्तार से जानते हैं।

शांत स्वभाव और ज्ञान का भंडार

गुरुवार को जन्मे लोग स्वभाव से गंभीर, उदार और धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। बृहस्पति ग्रह के प्रभाव के कारण इनकी बुद्धि बहुत तेज होती है। दूसरों की सहायता करना इनके स्वभाव में होता है, जिस कारण समाज में इन्हें काफी सम्मान मिलता है।

किन चुनौतियों का करना पड़ता है सामना?

ये लोग दूसरों पर बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। इसी वजह से इन्हें अक्सर अपनों से ही धोखा या पीठ में छुरा घोंपने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है।

कभी-कभी ज्ञान का अधिक होना इनमें अनजाने में अहंकार पैदा कर देता है, जिससे इनके बने-बनाये काम बिगड़ जाते हैं और करीबी लोग दूर होने लगते हैं।

ज्योतिष के अनुसार, गुरुवार को जन्मे लोगों को पाचन तंत्र, मोटापे से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

इनकी तरक्की को देखकर गुप्त शत्रु काफी सक्रिय रहते हैं, जो इनके करियर में अड़ंगे लगाने की कोशिश करते हैं।

क्यों कहलाते हैं भाग्य के धनी?