Motorola Edge 70 Fusion: iPhone छोड़ लोग खरीद रहे Motorola का ये धांसू फोन, 7000mAh बैटरी बनी सबसे बड़ी ताकत!

Motorola Edge 70 Fusion: क्या आप ₹25,000–₹30,000 की रेंज में नया 5G स्मार्टफोन खरीदने का प्लान बना रहे हैं? तो मोटोरोला एज 70 फ्यूजन पर यह लेटेस्ट डील आपका ध्यान खींच सकती है। प्रीमियम मोटोरोला डिवाइस अभी फ्लिपकार्ट पर भारी कीमत में कटौती के साथ मिल रहा है, जिससे यह अभी सबसे हॉट स्मार्टफोन डील्स में से एक बन गया है।

बड़ी 7000mAh बैटरी, स्नैपड्रैगन प्रोसेसर, हाई-रिफ्रेश-रेट AMOLED डिस्प्ले और फ्लैगशिप-लेवल कैमरों से लैस, यह फोन मिड-प्रीमियम सेगमेंट में सबका ध्यान खींच रहा है।

Motorola Edge 70 Fusion पर भारी डिस्काउंट

स्मार्टफोन को असल में ₹42,999 की कीमत पर लॉन्च किया गया था, लेकिन Flipkart अभी ₹16,000 का फ्लैट डिस्काउंट दे रहा है, जिससे कीमत सिर्फ़ ₹26,999 हो गई है — बिना किसी बैंक ऑफ़र के भी।

एक्स्ट्रा बैंक डिस्काउंट के साथ यह डील और भी अच्छी हो जाती है। Flipkart Axis Bank या SBI क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले कस्टमर ₹1,350 तक का इंस्टेंट डिस्काउंट पा सकते हैं, जिससे इसकी असरदार कीमत सिर्फ़ ₹25,649 रह जाएगी।

आसान EMI और एक्सचेंज ऑफ़र

Motorola सिर्फ़ ₹1,273 प्रति महीने से शुरू होने वाले आकर्षक EMI ऑप्शन भी दे रहा है। इसके अलावा, खरीदार अपने पुराने स्मार्टफोन को एक्सचेंज करके ₹22,750 तक के एक्सचेंज बेनिफिट का फ़ायदा उठा सकते हैं, जिससे यह डील और भी वैल्यू-पैक्ड हो जाती है।

शानदार AMOLED डिस्प्ले और स्नैपड्रैगन पावर

मोटोरोला एज 70 फ्यूजन में बड़ा 6.78-इंच 1.5K AMOLED डिस्प्ले है जिसमें ये हैं:

144Hz रिफ्रेश रेट

5,200 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस

कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 7i प्रोटेक्शन

फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7s Gen 4 प्रोसेसर है, जिसे 12GB तक रैम के साथ जोड़ा गया है, जो स्मूद गेमिंग और मल्टीटास्किंग परफॉर्मेंस देता है।

फ्लैगशिप-स्टाइल कैमरा सेटअप

फोटोग्राफी पसंद करने वालों के लिए, फोन में ये हैं:

OIS के साथ 50MP सोनी LYTIA 710 प्राइमरी कैमरा

13MP अल्ट्रा-वाइड लेंस

4K वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट के साथ 32MP फ्रंट कैमरा

फास्ट चार्जिंग के साथ बड़ी 7000mAh बैटरी

डिवाइस की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी बड़ी 7000mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी है, जो लंबे समय तक चलने वाले बैकअप का वादा करती है। यह स्मार्टफोन 68W TurboPower फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जिससे इतनी बड़ी बैटरी होने पर भी जल्दी चार्ज हो जाता है।

प्रीमियम फीचर्स, पावरफुल हार्डवेयर और शानदार डिस्काउंट के साथ, Motorola Edge 70 Fusion अभी मार्केट में मौजूद सबसे अच्छे वैल्यू-फॉर-मनी 5G स्मार्टफोन में से एक बन रहा है।