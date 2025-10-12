Pension Hike Update : वृद्धावस्था पेंशन में हुई बढ़ोतरी की घोषणा , मिलेगी 3500 रुपये की राशि

Haryana Government Pension(आज समाज) : बुजुर्गों को दिवाली का तोहफा देते हुए, हरियाणा सरकार ने उनकी वृद्धावस्था पेंशन में 500 रुपये की बढ़ोतरी की घोषणा की है। यह बढ़ी हुई पेंशन 1 नवंबर से लागू होगी।

कैबिनेट बैठक में फैसले को दी मंजूरी

आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट बैठक में इस फैसले को मंजूरी दे दी। उन्होंने कहा कि 1 नवंबर से बुजुर्गों को 3000 रुपये की बजाय 3500 रुपये पेंशन मिलेगी। गौरतलब है कि इससे पहले 1 जनवरी, 2024 को पेंशन 2700 रुपये से बढ़ाकर 3000 रुपये की गई थी।

इस कैबिनेट बैठक में हरियाणा पुलिस भर्ती नियमों में बदलाव समेत कई अन्य फैसले भी लिए गए। अब, सब-इंस्पेक्टर (पुरुष) के 50% पद सीधी भर्ती के बजाय पदोन्नति के माध्यम से भरे जाएँगे। इसके अलावा, ग्रुप सी और ग्रुप डी के पदों पर भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट (सीईटी) स्कोर की वैधता तीन साल के लिए बढ़ा दी गई है।

पेंशन 1,000 रुपये से 3500 रुपये

जब 2014 में हरियाणा में भाजपा सरकार सत्ता में आई थी, तब बुजुर्गों के लिए पेंशन 1,000 रुपये थी। फिर 2015 में यह बढ़कर 1,200 रुपये और नवंबर 2016 में 1,600 रुपये हो गई। फिर 2020 में पेंशन बढ़ाकर 2,250 रुपये कर दी गई। अगले वर्ष, इसे अप्रैल 2021 में 2,500 रुपये, अप्रैल 2023 में 2,750 रुपये और 2024 में 3,000 रुपये कर दिया गया।

हरियाणा सरकार से पहले भी, केंद्र सरकार ने भी दिवाली बोनस के रूप में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए डीए में 3 प्रतिशत की वृद्धि की थी, जिससे डीए 55 प्रतिशत से 58 प्रतिशत हो गया था। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2025 से प्रभावी होगा।

