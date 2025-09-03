Pension Big Update : पेंशन के लिए इन खास दस्तावेजों को जमा करवाना जरुरी वरना रुक सकती है पेंशन

Pension Big Update(आज समाज) : पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर। रिटायरमेंट के बाद बुजुर्गों की सबसे बड़ी चिंता यही होती है कि उन्हें समय पर पेंशन मिले। पेंशन ही एकमात्र सहारा है जो उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करती है। जैसे दवाइयाँ, घर का खर्च, बिजली-पानी का बिल और कई अन्य ज़रूरी चीज़ें। कई बार छोटी सी गलती या जानकारी के अभाव में उनकी पेंशन रुक जाती है।

पेंशन रुकने का सबसे बड़ा कारण ज़रूरी दस्तावेज़ों का समय पर जमा न करना होता है। खासकर जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ़ सर्टिफिकेट नाम का दस्तावेज़। अगर इसे समय पर जमा न किया जाए, तो पेंशन रुक सकती है। ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि किन दस्तावेज़ों के बिना पेंशन रुक जाती है।

जीवन प्रमाण पत्र

जीवन प्रमाण पत्र या लाइफ़ सर्टिफिकेट एक ऐसा दस्तावेज़ है जो यह साबित करता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति अभी जीवित है। सरकार हर साल यह प्रमाण मांगती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पेंशन सही व्यक्ति को मिल रही है और कोई धोखाधड़ी नहीं हो रही है। पहले इसे जमा करने के लिए पेंशनभोगियों को बैंक या सरकारी दफ्तर जाकर लाइन में खड़ा होना पड़ता था, लेकिन अब यह प्रक्रिया आसान हो गई है। पेंशनभोगियों को हर साल 1 नवंबर से 30 नवंबर के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होता है। अगर आप समय पर ऐसा नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन रोक दी जाती है।

अब पेंशनभोगियों को लंबी कतारों में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो घर बैठे ऑनलाइन भी जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं, जीवन प्रमाण ऐप की मदद से, मोबाइल या लैपटॉप से ​​आधार-बायोमेट्रिक के ज़रिए और पोस्ट ऑफिस एजेंट को घर बुलाकर।

कई अन्य दस्तावेज़ों भी जरुरी

पेंशन लेते या जीवन प्रमाण पत्र जमा करते समय कई अन्य दस्तावेज़ों की भी ज़रूरत होती है। जैसे आयु प्रमाण, इसके लिए आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, 10वीं या पिछली कक्षा की मार्कशीट, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूरी है।

इसके बाद पेंशन दस्तावेज़ों में पते का प्रमाण भी ज़रूरी है। इसके अलावा बैंक खाते का विवरण, बैंक पासबुक की कॉपी, बैंक IFSC कोड और खाता संख्या भी ज़रूरी है। इन सबके अलावा आय घोषणा प्रमाण पत्र और पेंशन आईडी या पीपीओ नंबर भी जरूरी है।

