Peddi Worldwide Collection: ‘पेद्दी’ की सुनामी में बह गए रिकॉर्ड, 14 दिनों में दुनियाभर से बटोर डाले करोड़ों

Peddi Worldwide Collection: राम चरण की लेटेस्ट स्पोर्ट्स ड्रामा पेड्डी ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर अपनी शानदार कमाई जारी रखे हुए है। थिएटर में दो हफ़्ते पूरे करने के बाद भी, फ़िल्म ज़बरदस्त ताकत दिखा रही है और अलग-अलग मार्केट में दर्शकों को खींच रही है। लगातार कलेक्शन और ज़बरदस्त वर्ड-ऑफ़-माउथ के साथ, पेड्डी ने अब अपने बढ़ते रिकॉर्ड्स की लिस्ट में एक और बड़ी कामयाबी जोड़ ली है।

पेड्डी ने मशहूर ₹400 करोड़ क्लब में एंट्री की

फ़िल्म ने अपने पहले दिन दुनिया भर में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार करके ज़बरदस्त शुरुआत की, जिससे यह राम चरण के करियर की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक बन गई। पहले हफ़्ते में इसकी रफ़्तार मज़बूत रही, रोज़ाना के कलेक्शन शानदार लेवल पर रहे और दुनिया भर में कुल कमाई उम्मीद से कहीं ज़्यादा हो गई।

सिर्फ़ 12 दिनों में ₹300 करोड़ क्लब में एंट्री करने के बाद, पेड्डी अब और भी बड़े माइलस्टोन पर पहुँच गई है। मेकर्स के शेयर किए गए लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक, फिल्म ने अपनी रिलीज़ के 14 दिनों के अंदर दुनिया भर में ऑफिशियली ₹400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे यह साल की सबसे बड़ी तेलुगु ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक बन गई है।

ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर मजबूत पकड़

दूसरे हफ्ते में आने के बावजूद, फिल्म लगातार अच्छे नंबर बना रही है। 13वें दिन, पेड्डी ने कथित तौर पर दुनिया भर में लगभग ₹15 करोड़ कमाए, जबकि 14वें दिन इसकी कुल कमाई में लगभग ₹10 करोड़ और जुड़ गए।

फिल्म का लगातार अच्छा प्रदर्शन दर्शकों के बीच इसकी लोकप्रियता और कई जगहों पर इसे मिले मजबूत स्वागत को दिखाता है।

ओवरसीज मार्केट ने शानदार नंबर दिए

पेड्डी के बॉक्स ऑफिस सफर की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसकी ओवरसीज परफॉर्मेंस रही है। राम चरण और जान्हवी कपूर स्टारर इस फिल्म ने इंटरनेशनल मार्केट में ₹50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और कथित तौर पर अब तक ओवरसीज लगभग ₹52.45 करोड़ कमाए हैं। भारत के बाहर फिल्म की सफलता ने दुनिया भर में इसकी बढ़ती कमाई में काफी योगदान दिया है और राम चरण के मजबूत ग्लोबल फैन बेस को और मजबूत किया है।

देश में कलेक्शन मजबूत बने हुए हैं

भारत में, पेड्डी ने 14 दिनों के अंदर लगभग ₹226 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। तेलुगु वर्शन फिल्म की सफलता के पीछे मुख्य वजह बनकर उभरा है, जिसने देश में कुल कमाई में लगभग ₹200 करोड़ का योगदान दिया है।

जहां फिल्म ने तेलुगु मार्केट में अपना दबदबा बनाया है, वहीं इसके हिंदी वर्शन ने तुलनात्मक रूप से मामूली प्रदर्शन किया है, जिसने इसी समय में लगभग ₹21.57 करोड़ का कलेक्शन किया है।

फैंस अब OTT रिलीज का इंतजार कर रहे हैं

थियेटर में इसकी शानदार कमाई और बॉक्स ऑफिस पर लगातार गिरावट के साथ, पेड्डी ने खुद को साल की सबसे सफल रिलीज में से एक के रूप में स्थापित कर लिया है। जैसे-जैसे फिल्म नए रिकॉर्ड की ओर बढ़ रही है, फैंस अब इसके डिजिटल प्रीमियर के बारे में ऑफिशियल घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

इसकी शानदार थिएटर सफलता को देखते हुए, OTT रिलीज से उन दर्शकों के बीच काफी दिलचस्पी पैदा होने की उम्मीद है जिन्होंने बड़े पर्दे का अनुभव मिस कर दिया था।