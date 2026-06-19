Peddi Worldwide Box Office Collection Day 15: ‘पेद्दी’ का ग्लोबल जलवा बरकरार! 15वें दिन की कमाई जानकर चौंक जाएंगे आप

Peddi Worldwide Box Office Collection Day 15: ‘राम चरण की बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा पेड्डी अपने तीसरे हफ़्ते में मंदी के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है। शानदार शुरुआत और पहले हफ़्ते में मज़बूत रफ़्तार बनाए रखने के बाद, फ़िल्म ने अब दुनिया भर में एक बड़ा मील का पत्थर पार कर लिया है।

पेड्डी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिन 15

लेटेस्ट ट्रेड अनुमानों के अनुसार, पेड्डी ने अपने 15वें दिन लगभग ₹2 करोड़ कमाए, जो रिलीज़ के बाद से इसका सबसे कम सिंगल-डे कलेक्शन है। हालाँकि, फ़िल्म का ओवरऑल प्रदर्शन शानदार रहा।

पेड प्रीव्यू को मिलाकर, पेड्डी ने ज़बरदस्त रिस्पॉन्स के साथ शुरुआत की और प्रीव्यू से ₹18.50 करोड़ जमा किए, फिर पहले दिन ₹51 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया। इस स्पोर्ट्स ड्रामा ने लगातार पांच दिनों तक डबल-डिजिट कमाई की, जिससे यह साल की सबसे बड़ी तेलुगु हिट फिल्मों में से एक बन गई।

अपनी लेटेस्ट कमाई के साथ, फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन ₹228 करोड़ तक पहुंच गया है, जबकि इंडिया में इसकी ग्रॉस टोटल लगभग ₹270 करोड़ है।

पेड्डी ने वर्ल्डवाइड ₹400 करोड़ पार किए

जबकि डोमेस्टिक नंबर्स मजबूत बने हुए हैं, फिल्म ने ओवरसीज में भी शानदार प्रदर्शन किया है। पेड्डी ने अब वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर ₹400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जिससे इसका ब्लॉकबस्टर स्टेटस और मजबूत हो गया है।

फिल्म का ओवरसीज कलेक्शन ₹52.60 करोड़ हो गया है, जो इंटरनेशनल ऑडियंस और मुख्य ग्लोबल मार्केट्स में तेलुगु डायस्पोरा से मिले अच्छे रिस्पॉन्स को दिखाता है।

बॉक्स ऑफिस समरी

15वें दिन का कलेक्शन: ₹2 करोड़

इंडिया नेट कलेक्शन: ₹228 करोड़

इंडिया ग्रॉस कलेक्शन: ₹270 करोड़

ओवरसीज कलेक्शन: ₹52.60 करोड़

वर्ल्डवाइड कलेक्शन: ₹400+ करोड़

पेड्डी के बारे में

पेड्डी एक तेलुगु भाषा की स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा है, जिसे बुची बाबू सना ने डायरेक्ट किया है। फिल्म को वेंकट सतीश किलारू ने वृद्धि सिनेमाज़ के तहत प्रोड्यूस किया है और इशान सक्सेना ने IVY एंटरटेनमेंट के तहत को-प्रोड्यूस किया है।

राम चरण की इस फिल्म में जान्हवी कपूर, शिवा राजकुमार, जगपति बाबू, दिव्येंदु और बोमन ईरानी जैसे स्टार्स अहम रोल में हैं।

वीकडे में उम्मीद के मुताबिक गिरावट के बावजूद, पेड्डी 2026 की सबसे बड़ी बॉक्स-ऑफिस सक्सेस में से एक बनी हुई है और थिएटर में अपने रन में लगातार नए माइलस्टोन की ओर बढ़ रही है।