Peddi Movie Controversy: जाह्नवी कपूर के सीन पर मचा बवाल, सिंगर ने मेकर्स को लगाई फटकार; पोस्ट हुआ वायरल

Peddi Movie Controversy: जहां राम चरण की लेटेस्ट फिल्म ‘पेड्डी’ बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन कर रही है, वहीं यह स्पोर्ट्स ड्रामा एक बढ़ते विवाद के केंद्र में भी आ गई है। यह बहस एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर के किरदार को दिखाए जाने के तरीके को लेकर है; कई दर्शकों ने उनके किरदार के ‘ज़रूरत से ज़्यादा सेक्सुअलाइज़ेशन’ (यौन रूप से पेश करने) की आलोचना की है।

सोशल मीडिया पर पहले से ही गरमा-गरम बहस के बीच, एक मशहूर सिंगर द्वारा फिल्ममेकर्स की सार्वजनिक रूप से आलोचना करने के बाद इस मुद्दे ने और ज़ोर पकड़ लिया है।

जाह्नवी कपूर विवाद पर सिंगर की प्रतिक्रिया

मशहूर सिंगर सुमंगली अरियानायगम ने हाल ही में इस विवाद से जुड़ी एक वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट को री-शेयर किया—यह वही पोस्ट थी जिसने पहले तब ध्यान खींचा था जब जाह्नवी कपूर ने इसे लाइक किया था।

अपनी निराशा ज़ाहिर करते हुए सिंगर ने लिखा, “ताकतवर पुरुषों से भरा एक कमरा ‘बेबसी के दर्द’ पर कहानी लिखने के लिए बैठा था।”

उन्होंने आगे आरोप लगाया कि जाह्नवी कपूर के किरदार को सिर्फ़ “कैमरे के लिए एक शरीर, ज़बरदस्ती की इंटीमेसी (नज़दीकी) के लिए एक प्रॉप, और गाना खत्म होने के बाद फेंक देने वाली चीज़” बना दिया गया। उनकी बातें तेज़ी से वायरल हो गईं और कई सोशल मीडिया यूज़र्स इस बातचीत में शामिल होकर फिल्म में महिला किरदारों को दिखाए जाने के तरीके पर अपनी राय देने लगे।

डायरेक्टर ने माफ़ी मांगी

आलोचना के बाद, ‘पेड्डी’ के डायरेक्टर बुची बाबू सना ने इस पर बात की और घोषणा की कि विवादित हिस्सों को एडिट किया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में, फिल्ममेकर ने साफ़ किया कि टीम का मकसद कभी भी किसी महिला किरदार का अपमान करना या उसे स्क्रीन पर सिर्फ़ सजावट की चीज़ के तौर पर दिखाना नहीं था। उन्होंने कहा कि दर्शकों की प्रतिक्रिया देखने के बाद, मेकर्स ने उन सीन में ज़रूरी बदलाव करने का फ़ैसला किया।

बॉक्स ऑफिस पर सफलता जारी

विवाद के बावजूद, ‘पेड्डी’ एक बड़ी कमर्शियल सफलता बनकर उभरी है। रिलीज़ के बाद से ही यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। खबरों के मुताबिक, इस स्पोर्ट्स ड्रामा ने भारत में ₹96.40 करोड़ (नेट) की कमाई की है, जबकि इसकी वर्ल्डवाइड कमाई ₹150 करोड़ का आंकड़ा पार कर गई है।

बॉक्स ऑफिस के मज़बूत आंकड़े बताते हैं कि फिल्म में दर्शकों की दिलचस्पी बनी हुई है, भले ही ऑनलाइन इसके कंटेंट को लेकर बहस जारी है। रिकॉर्ड-तोड़ कमाई और लगातार हो रही चर्चाओं के कारण ‘पेड्डी’ इस साल की सबसे ज़्यादा चर्चा में रहने वाली फ़िल्मों में से एक बन गई है।