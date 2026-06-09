Peddi Box Office Collection Day 5: राम चरण की ‘पेद्दी’ बनी पैसा छाप मशीन, 5वें दिन भी बरसे करोड़ों

Peddi Box Office Collection Day 5: साउथ सुपरस्टार राम चरण की लेटेस्ट रिलीज़, पेड्डी, बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। राम चरण और जान्हवी कपूर की मुख्य भूमिकाओं वाली इस स्पोर्ट्स ड्रामा ने पूरे देश के दर्शकों का दिल जीत लिया है। 4 जून को रिलीज़ हुई इस पैन-इंडिया एंटरटेनर ने ज़बरदस्त रफ़्तार बनाए रखी है और वीकडेज़ में भी दर्शकों को अपनी ओर खींच रही है।

पेड्डी ने 5वें दिन अच्छे नंबर कमाए

थियेटर में रिलीज़ होने से पहले, पेड्डी ने अपने पेड प्रीव्यू शो से काफ़ी चर्चा बटोरी थी, जिसने ₹18.50 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई की थी। इसके बाद फ़िल्म ने अपने पहले दिन ₹51 करोड़ की ज़बरदस्त कमाई की, जिससे बॉक्स ऑफिस पर इसकी सफल शुरुआत हुई।

ट्रेड अनुमानों के मुताबिक, फ़िल्म ने अपने दूसरे दिन ₹26.29 करोड़ कमाए, उसके बाद तीसरे दिन ₹28.85 करोड़ कमाए। अपने चौथे दिन, इसने और ₹27.53 करोड़ कमाए, जिससे वीकेंड में दर्शकों की अच्छी दिलचस्पी दिखी।

अपने पांचवें दिन, पेड्डी ने अपनी कमाई में ₹7.45 करोड़ और जोड़े, जिससे रिलीज़ के सिर्फ़ पांच दिनों में इसकी कुल कमाई ₹164.60 करोड़ हो गई।

5वें दिन भाषा के हिसाब से कलेक्शन

फ़िल्म ने अपनी ज़्यादातर कमाई तेलुगु मार्केट से की। 5वें दिन, पेड्डी ने कथित तौर पर ये कलेक्शन किए:

तेलुगु: ₹6.60 करोड़

हिंदी: ₹78 लाख

तमिल: ₹7 लाख

कुल मिलाकर, फ़िल्म ने इन भाषाओं में अपने पांचवें दिन ₹7.45 करोड़ कमाए। स्टार-स्टडेड कास्ट ने दर्शकों से तारीफ़ बटोरी है। राम चरण और जान्हवी कपूर के अलावा, पेड्डी में विजय सेतुपति, जगपति बाबू, शिव राजकुमार और दिव्येंदु जैसे टैलेंटेड एक्टर अहम रोल में हैं। फिल्म की दिलचस्प कहानी, दमदार परफॉर्मेंस और स्पोर्ट्स-ड्रामा बैकग्राउंड ने इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाई है।

बॉक्स ऑफिस पर अब तक का फैसला

सिर्फ पांच दिनों में ₹164.60 करोड़ के टोटल कलेक्शन के साथ, पेड्डी इस साल बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक बन गई है। अगर फिल्म अपनी मौजूदा रफ्तार बनाए रखती है, तो आने वाले दिनों में इसके कई बड़े पड़ाव पार करने की उम्मीद है, जिससे राम चरण की भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सितारों में से एक के रूप में जगह और पक्की हो जाएगी।