Paytm Users Update : पेटम यूजर के लिए बड़ी खबर ऑटो-पेमेंट सेवाएं हो सकती है बंद हो जाये सावधान

Paytm Users Update(आज समाज) : 1 सितंबर से लाखों भारतीयों को पेमेंट में दिक्कत आने वाली है। इंश्योरेंस प्रीमियम, नेटफ्लिक्स/अमेज़न प्राइम जैसे सब्सक्रिप्शन और ऑटो-पेमेंट सेवाएं अचानक बंद हो सकती हैं।

इसकी वजह यह है कि पेटीएम का पुराना यूपीआई हैंडल @paytm पूरी तरह से बंद हो रहा है। यह खबर उन लाखों ग्राहकों के लिए अहम है जो अभी भी पुराने @paytm हैंडल से जुड़े ऑटो-पेमेंट पर निर्भर हैं।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक में अनियमितताओं के चलते RBI ने पिछले साल इस हैंडल पर प्रतिबंध लगा दिया था। NPCI (नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन) ने सभी @paytm यूजर्स को दूसरे बैंकों में शिफ्ट होने का आदेश दिया था। लेकिन कई लोगों ने अभी तक अपना ऑटो-पे नहीं बदला है।

अंतिम समय सीमा 31 अगस्त है

NPCI ने कहा है कि 31 अगस्त अंतिम समय सीमा है। इसे दो बार बढ़ाया जा चुका है, अब और समय नहीं मिलेगा। बैंकों और कंपनियों को चेतावनी दी गई है कि वे ग्राहकों को तुरंत नया भुगतान लिंक सेट अप करने में मदद करें।

ग्राहकों को यह तुरंत करना चाहिए

1. अपने सभी ऑटो-पे (बीमा, सब्सक्रिप्शन, लोन EMI आदि) की जाँच करें।

2. अगर कहीं भी @paytm लिंक है, तो उसे रद्द कर दें।

3. नए बैंक खाते (जैसे SBI, HDFC, PhonePe या नए Paytm-Yes Bank) से नए ऑटो-पे को अधिकृत करें।

ध्यान रखें, कोई भी कंपनी या बैंक आपकी सहमति के बिना आपके ऑटो-पे को नहीं बदल सकता। यह काम आपको खुद करना होगा।

समस्या कहाँ उत्पन्न होगी?

बीमा प्रीमियम: लगभग 14,000 करोड़ रुपये का वार्षिक प्रीमियम अटक सकता है। पॉलिसी लैप्स होने का खतरा है।

Netflix, Amazon Prime, Spotify जैसी सेवाएँ अचानक काम करना बंद कर सकती हैं। ऋण/क्रेडिट कार्ड भुगतान: EMI का भुगतान न करने पर विलंब शुल्क लग सकता है या क्रेडिट स्कोर खराब हो सकता है।

यदि आप 1 सितंबर से पहले ऑटो-पे ट्रांसफर नहीं करते हैं, तो बीमा कंपनियां रिमाइंडर भेजेंगी, सदस्यता सेवाएं निलंबित कर दी जाएंगी, और मैन्युअल भुगतान करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता होगी।

