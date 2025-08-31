Paytm Users Big News : क्या Paytmपर UPI भुगतान होने वाला है बंद ? देखे क्या है स्थिति

Paytm Users Big News(आज समाज) : हाल ही में गूगल प्ले पर एक नोटिफिकेशन आया, जिसने पेटीएम यूजर्स के बीच हलचल मचा दी। नोटिफिकेशन में कहा गया था कि 31 अगस्त, 2025 के बाद पेटीएम UPI हैंडल स्वीकार नहीं किए जाएँगे, जिससे लोगों में यह भ्रम पैदा हो गया कि पेटीएम पर UPI पेमेंट बंद हो जाएगा। अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं, तो आप गलत हैं। आप 31 अगस्त के बाद भी पेटीएम से UPI पेमेंट कर पाएँगे। देशभर में बढ़ते असमंजस को देखते हुए पेटीएम ने इस मामले पर सफाई दी है।

यूजर्स के बीच असमंजस की स्थिति

पेटीएम ने सफाई देते हुए कहा कि गूगल प्ले से आया नोटिफिकेशन अधूरा था और इससे यूजर्स के बीच असमंजस की स्थिति पैदा हो गई। कंपनी ने भरोसा दिलाया कि पेटीएम ऐप पर सभी UPI ट्रांजेक्शन, चाहे उपभोक्ता हों या व्यापारी, पहले की तरह जारी रहेंगे। इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी।

पेटीएम ने कहा कि यह अपडेट केवल रेकरिंग पेमेंट्स (जैसे यूट्यूब प्रीमियम, गूगल वन आदि) के लिए है। अगर कोई उपयोगकर्ता पहले @paytm UPI हैंडल से सब्सक्रिप्शन भुगतान करता था, तो अब उसे अपना UPI आईडी बैंक से जुड़े नए हैंडल से बदलना होगा।

उदाहरण: अगर पहले किसी की UPI आईडी rajesh@paytm थी, तो अब वह rajesh@pthdfc या rajesh@ptsbi हो सकती है। इससे UPI भुगतान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पेटीएम ने यह भी स्पष्ट किया है कि एकमुश्त UPI भुगतान पर कोई असर नहीं पड़ेगा। उपयोगकर्ता पहले की तरह सामान्य लेनदेन करते रहेंगे।

पेटीएम एक थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में काम कर रहा

यह बदलाव केवल आवर्ती भुगतानों को सुचारू रखने के लिए है। पेटीएम ने कहा कि यह बदलाव भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की मंजूरी के बाद किया जा रहा है, क्योंकि अब पेटीएम एक थर्ड पार्टी एप्लिकेशन प्रोवाइडर (TPAP) के रूप में काम कर रहा है। यह बदलाव तकनीकी रूप से ज़रूरी था और उपयोगकर्ता अनुभव को बेहतर बनाने के लिए किया गया है।

