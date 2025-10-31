Payal Malik Pregnent: क्या दोबारा जुड़वां बच्चों की मां बनने वाली हैं पायल मलिक? बेबी बंप दिखाते ही फैंस के उड़े होश

Payal Malik Pregnent: यूट्यूबर अरमान मलिक एक बार फिर पिता बनने वाले हैं! उनकी पहली पत्नी पायल मलिक अपने चौथे बच्चे के साथ गर्भवती हैं। अपने पति की तरह, पायल भी एक सक्रिय यूट्यूबर हैं और नियमित रूप से अपने जीवन की झलकियाँ प्रशंसकों के साथ साझा करती हैं।

अपनी गर्भावस्था के दौरान भी, वह सोशल मीडिया पर दिलचस्प वीडियो पोस्ट करती रहती हैं। हाल ही में, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करते हुए एक रील शेयर की — और प्रशंसक अटकलें लगाना बंद नहीं कर पा रहे हैं!

प्रशंसकों को शक है कि वह फिर से जुड़वाँ बच्चों की माँ बनने वाली हैं

View this post on Instagram A post shared by Payal Malik (@payal_malik_53)

वीडियो में, पायल को हिना खान के टीवी शो “ये रिश्ता क्या कहलाता है” के एक लोकप्रिय डायलॉग पर लिप-सिंक करते हुए देखा जा सकता है, साथ ही वह गर्व से अपने बढ़ते पेट को दिखा रही हैं।

उनका बेबी बंप काफी बड़ा दिख रहा है, जिससे कई प्रशंसक सोच रहे हैं कि क्या वह एक बार फिर जुड़वाँ बच्चों की माँ बनने वाली हैं। यह वीडियो तेज़ी से वायरल हो गया और प्रशंसकों ने कमेंट सेक्शन में इस संभावित दोहरी खुशी को लेकर उत्साह और जिज्ञासा व्यक्त की।

पायल की प्रेगनेंसी की घोषणा

कुछ दिन पहले, पायल ने कृतिका मलिक के साथ एक प्रेगनेंसी टेस्ट किट पकड़े हुए एक तस्वीर शेयर की थी और कैप्शन में लिखा था, “एक बार फिर, खुशियाँ घर आ रही हैं।” अरमान मलिक ने बाद में अपने एक व्लॉग में इस खबर की पुष्टि की।

हालाँकि अभी तक यह आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि पायल एक बच्चे की माँ बनने वाली हैं या जुड़वाँ बच्चे, लेकिन उनके पेट को देखकर प्रशंसकों को यकीन है कि वह जल्द ही दो नन्ही खुशियों का स्वागत कर सकती हैं।

