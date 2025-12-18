Payal Gaming New Video Viral: Payal Gaming का नया वीडियो वायरल, जानकर फैंस की उड़ गई नींद

Payal Gaming New Video Viral: सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर पायल धारे, जिन्हें पायल गेमिंग के नाम से जाना जाता है, अचानक ऑनलाइन बहुत ज़्यादा अटेंशन के सेंटर में आ गई हैं। एक कथित प्राइवेट 19 मिनट के डीपफेक वीडियो के रातों-रात वायरल होने के बाद, उनका नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार ट्रेंड कर रहा है। हालांकि पायल ने इस कॉन्ट्रोवर्सी पर बात की और घटना को शर्मनाक बताया, लेकिन अब एक नए वीडियो ने आग में घी डालने का काम किया है।

इस दोबारा सामने आई क्लिप में, पायल एक आदमी को अपना “10वां पति” कहती दिख रही हैं, जिससे फैंस हैरान और कन्फ्यूज हो गए हैं। वीडियो में एक मिस्ट्री मैन भी है, जिससे उसकी पहचान को लेकर नई जिज्ञासा पैदा हो गई है।

वह 19 मिनट का वीडियो जिसने यह सब शुरू किया

पायल गेमिंग के कथित डीपफेक वीडियो ने इंटरनेट पर हंगामा मचा दिया, जिसमें “19 मिनट” कीवर्ड बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा था। इस वजह से, उनके कई पुराने वीडियो भी ऑनलाइन खूब सर्कुलेट होने लगे हैं।

पुराना वीडियो फिर से सामने आया

इस कॉन्ट्रोवर्सी के बीच, पायल का एक साल पुराना वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह मज़ाक में एक आदमी को अपना 10वां पति कहती हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह क्लिप पायल ने अपलोड नहीं की थी, बल्कि खुद उस मिस्ट्री मैन के YouTube चैनल से शेयर की गई थी।

वह मिस्ट्री मैन कौन है?

वायरल वीडियो में पायल गेमिंग के साथ पॉपुलर ट्रैवल YouTuber अभिनव रेड्डी हैं, जो अलग-अलग देशों में ट्रैवल व्लॉग बनाने के लिए जाने जाते हैं। खबर है कि दोनों दुबई में एक इवेंट के दौरान मिले थे, जहाँ यह वीडियो शूट किया गया था।

क्लिप में, अभिनव शेख-स्टाइल आउटफिट में दिखाई देते हैं और मज़ाक में पायल से कहते हैं कि वह उनकी पाँचवीं पत्नी हैं। पायल एक स्टेटमेंट के साथ जवाब देती हैं जो अब वायरल हो गया है: “तुम मेरे 10वें पति हो।” इस एक लाइन पर ऑनलाइन ज़बरदस्त रिएक्शन आए हैं, जिसमें कई यूज़र्स ने हैरानी और यकीन नहीं किया।

फैंस का रिएक्शन, इंटरनेट बंटा हुआ

पायल का जवाब देखने वालों के एक ग्रुप को पसंद नहीं आया, और क्लिप तेज़ी से अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर फैल गई, जिससे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बहस और अंदाज़े फिर से शुरू हो गए।

पायल गेमिंग: एक टॉप इन्फ्लुएंसर

पायल गेमिंग इंडिया की टॉप गेमिंग इन्फ्लुएंसर में से एक हैं, जिन्हें अक्सर “गेमिंग क्वीन” कहा जाता है। इंस्टाग्राम पर उनके 4.2 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 4.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, और उनके गेमिंग कंटेंट से उन्हें अच्छी-खासी कमाई होती है।

19 मिनट की क्लिप पर पायल ने तोड़ी चुप्पी

वायरल कॉन्ट्रोवर्सी पर जवाब देते हुए, पायल ने एक पोस्ट के ज़रिए साफ़ किया कि 19 मिनट के वीडियो से उनका कोई कनेक्शन नहीं है, उन्होंने कहा कि यह AI से बनाया गया था और पूरी तरह से फेक था।

जैसे-जैसे बहस बढ़ रही है, पायल गेमिंग ट्रेंड कर रहा है—एक बार फिर यह दिखाता है कि कैसे AI का गलत इस्तेमाल और पुराना कंटेंट फिर से सामने आने से सोशल मीडिया पर नए बवंडर आ सकते हैं।

