Payal Gaming Viral Video: वायरल वीडियो पर Payal Gaming का सच, बयान सुनकर उड़ जाएंगे होश

Payal Gaming Viral Video: पॉपुलर गेमिंग इन्फ्लुएंसर पायल धारे, जिन्हें पायल गेमिंग के नाम से जाना जाता है, MMS वीडियो के वायरल होने के बाद सुर्खियों में हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि यह उनसे जुड़ा हुआ है। इस वीडियो ने ऑनलाइन काफी अटकलें लगाईं, जिससे फैंस कन्फ्यूज और चिंतित हो गए।

पायल ने वीडियो के पीछे की सच्चाई बताई

जैसे-जैसे विवाद बढ़ा, कई एक्सपर्ट्स और पायल के समर्थकों ने दावा किया कि वायरल क्लिप पूरी तरह से फेक है और शायद AI से बनाया गया है। अब, पायल ने खुद इस मुद्दे पर बात की है और सच्चाई बताई है।

वायरल वीडियो पर ऑफिशियल बयान

अपनी चुप्पी तोड़ते हुए, पायल गेमिंग ने इंस्टाग्राम पर एक डिटेल में बयान शेयर किया, जिसमें उन्होंने वायरल वीडियो से किसी भी कनेक्शन से साफ इनकार किया। उन्होंने साफ किया कि क्लिप में दिख रही महिला वह नहीं हैं, और कंटेंट का उनकी ज़िंदगी, पसंद या पहचान से कोई लेना-देना नहीं है।

पायल ने कहा, “मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी पर्सनल और परेशान करने वाली बात पर पब्लिकली बात करनी पड़ेगी। पिछले कुछ दिनों में, मेरे नाम का इस्तेमाल करके कुछ झूठे वीडियो ऑनलाइन अपलोड किए गए हैं। मैं साफ तौर पर कहना चाहती हूं कि उस वीडियो में दिख रही लड़की मैं नहीं हूं, और इसका मेरी ज़िंदगी या मैं कौन हूं, इससे कोई लेना-देना नहीं है।”

“नुकसान सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहता” इस घटना को बेहद दर्दनाक बताते हुए, पायल ने डिजिटल दुनिया के काले सच को उजागर किया।

उन्होंने आगे कहा, “सबसे ज़्यादा दुख इस बात का नहीं है कि मुझे गलत समझा गया, बल्कि इस बात का है कि किसी की इज़्ज़त को ऑनलाइन कितनी आसानी से बर्बाद किया जा सकता है। ऐसे कामों के नतीजे सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं रहते—वे असली लोगों, असली परिवारों और असली ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं।”

पायल ने बोलने का फैसला क्यों किया

पायल ने बताया कि वह आमतौर पर नेगेटिविटी पर चुप्पी साधना पसंद करती हैं, लेकिन इस बार बोलना ज़रूरी था—न सिर्फ अपने लिए, बल्कि उन अनगिनत महिलाओं के लिए जो ऑनलाइन बदसलूकी और कैरेक्टर असासिनेशन का सामना करती हैं।

उन्होंने लिखा, “यह कोई नुकसान न पहुंचाने वाला कंटेंट नहीं है। यह बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाने वाला, अमानवीय और नुकसानदायक है। जब क्लैरिटी और सच्चाई की ज़रूरत हो तो चुप्पी साधना कोई ऑप्शन नहीं है।”

कानूनी कार्रवाई जारी

पब्लिक और मीडिया से ज़िम्मेदारी से काम करने का अनुरोध करते हुए, पायल ने सभी से फेक कंटेंट को शेयर करने, दोबारा बनाने या उसके बारे में अटकलें लगाने से रोकने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, “मेरे नाम और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल को रोकने और जवाबदेही तय करने के लिए उचित कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं। मैं उन सभी लोगों की बहुत आभारी हूं जो इस मुश्किल समय में सहानुभूति और समर्थन के साथ मेरे साथ खड़े रहे।”

डीपफेक टेक्नोलॉजी पर एक वेक-अप कॉल

पायल धारे से जुड़ी इस चौंकाने वाली घटना ने एक बार फिर डिजिटल सुरक्षा और डीपफेक टेक्नोलॉजी के बारे में गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं। AI के लगातार एडवांस होने से, किसी का भी चेहरा आसानी से नकली वीडियो में बदला जा सकता है, जिससे प्रतिष्ठा और मानसिक स्वास्थ्य को अपरिवर्तनीय नुकसान हो सकता है।

