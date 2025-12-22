Payal Gaming Viral Video: साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वायरल वीडियो का सच आया सामने

Payal Gaming Viral Video: पॉपुलर यूट्यूबर और गेमिंग इन्फ्लुएंसर पायल धारे, जिन्हें पायल गेमिंग के नाम से जाना जाता है, एक आपत्तिजनक वीडियो के ऑनलाइन वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर बड़े विवादों में घिर गई हैं, जिसमें कथित तौर पर वह थीं।

कुछ ही घंटों में, उनके नाम से जुड़े कई हैशटैग payal viral video, payal gaming viral video, payal gaming, payal gaming news, payal gaming video, payal gaming viral, payal gaming age, payal dhare जैसे कीवर्ड्से ट्रेंड करने लगे।

फैंस सपोर्ट में आए

जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, पायल के फैंस उनके साथ मजबूती से खड़े हो गए। कई यूजर्स ने शुरू से ही दावा किया कि क्लिप फेक है और इन्फ्लुएंसर की इमेज खराब करने के लिए बनाई गई है।

वीडियो शेयर करने पर जेल हो सकती है

साइबर एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी है कि मानहानिकारक या आपत्तिजनक कंटेंट शेयर करने पर IT एक्ट, मानहानि कानूनों और अन्य साइबर क्राइम प्रावधानों के तहत गंभीर कानूनी सजा हो सकती है। ऐसे छेड़छाड़ वाले कंटेंट को सर्कुलेट करते पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ सकता है।

साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने कदम उठाया

विवाद शुरू होने के तुरंत बाद, महाराष्ट्र साइबर पुलिस हरकत में आई। डिपार्टमेंट ने कन्फर्म किया कि वायरल क्लिप असली नहीं है, बल्कि AI का इस्तेमाल करके बनाया गया एक डीपफेक वीडियो है। पुलिस ने क्लिप बनाने और सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाना शुरू कर दिया है और कड़ी कार्रवाई की उम्मीद है।

पायल गेमिंग क्यों बनीं निशाना

भारी लोकप्रियता और लाखों फॉलोअर्स के साथ, पायल की शोहरत उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गई है। वह डीपफेक के गलत इस्तेमाल का शिकार होने वाली पहली इन्फ्लुएंसर नहीं हैं, लेकिन उनके मामले ने साइबर जागरूकता और डिजिटल जिम्मेदारी की तत्काल जरूरत को उजागर किया है।

FIR दर्ज

महाराष्ट्र साइबर ने IT एक्ट 2000, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986, और भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत FIR दर्ज की है। FIR नंबर 52/2025 बताया गया है। मामला अब डिटेल में जांच के तहत है।

वीडियो कैसे बनाया गया

अधिकारियों ने कन्फर्म किया कि वायरल क्लिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीपफेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया था, जिसे जानबूझकर दर्शकों को गुमराह करने के लिए डिजाइन किया गया था। टेक टीमें फोरेंसिक डिटेल्स का एनालिसिस कर रही हैं और इसके सोर्स का पता लगा रही हैं।