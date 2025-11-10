Pay Toll Tax UPI : FASTag न होने पर UPI के ज़रिए होगी पेमेंट्स , नया सिस्टम शुरू

Pay Toll Tax UPI(आज समाज) : अब बिना फास्टैग वाली गाड़ियां भी देश भर के नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा से गुजर पाएंगी। गाड़ी चलाने वालों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) का इस्तेमाल करके टोल टैक्स पेमेंट के लिए एक नया सिस्टम शुरू कर रहा है।

यह सुविधा 15 नवंबर से देश भर के टोल प्लाजा पर लागू की जाएगी। इस नए सिस्टम के तहत, गाड़ी चलाने वाले अब FASTag न होने पर भी UPI के ज़रिए पेमेंट कर पाएंगे।

पहले सिर्फ कैश पेमेंट थी उपलब्ध

अब तक, फास्टैग के अलावा टोल प्लाजा पर सिर्फ कैश पेमेंट ही उपलब्ध था। कैश पेमेंट करने पर टोल टैक्स का दोगुना पेमेंट करना पड़ता था, जिससे गाड़ी चलाने वालों पर फाइनेंशियल बोझ बढ़ जाता था।

हालांकि, इस बोझ को कम करने के लिए, NHAI ने अब UPI पेमेंट शुरू किया है। इस नई सुविधा के तहत, गाड़ी चलाने वाले टोल बूथ पर QR कोड स्कैन करके सीधे अपने UPI ऐप (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm, आदि) के ज़रिए टोल टैक्स का पेमेंट कर पाएंगे।

टैक्स रेट सामान्य रकम का 1.25 गुना

अहमदपुर टोल प्लाजा के मैनेजर रंजीत कुमार सिंह ने बताया कि इस सिस्टम के तहत, जो 15 नवंबर से शुरू होगा, UPI पेमेंट के लिए टैक्स रेट सामान्य रकम का 1.25 गुना होगा। इससे कैश पेमेंट की तुलना में गाड़ी मालिकों को कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि पहले उन्हें दोगुनी रकम देनी पड़ती थी।

हर टोल प्लाजा पर लगेगा QR कोड

NHAI हर टोल प्लाजा पर QR कोड लगाएगा। जैसे ही कोई गाड़ी टोल बूथ पर आएगी, वहां लगा स्कैनर गाड़ी को पहचान लेगा। अगर गाड़ी में फास्टैग नहीं है, तो ड्राइवर को QR कोड स्कैन करने के लिए कहा जाएगा।

स्कैन करने के बाद, UPI ऐप पर टैक्स की रकम का सवा गुना दिखेगा। पेमेंट पूरा होने के बाद, सिस्टम एक अलर्ट देगा, जिससे पता चलेगा कि पेमेंट सफल हो गया है और गाड़ी टोल प्लाजा पार कर सकती है।

कैश ट्रांजैक्शन की परेशानी से मिलेगी मुक्ति

यह नया सिस्टम खासकर उन ड्राइवरों के लिए राहत लेकर आया है, जो किसी वजह से फास्टैग नहीं लगवा पाए हैं या जिनका फास्टैग कुछ समय के लिए इनएक्टिव है। इससे यात्रियों को कैश ट्रांजैक्शन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलेगा। इससे टोल प्लाजा पर भीड़ कम होने और ट्रांजैक्शन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ने की भी उम्मीद है।

