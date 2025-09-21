Shardiya Navratri Vrat: शारदीय नवरात्र में उपवास के दौरान खाने-पीने का रखें विशेष ध्यान

आइए जानें नवरात्र के नौ दिनों के लिए 9 एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में

Shardiya Navratri Vrat, (आज समाज), नई दिल्ली: शारदीय नवरात्र 22 सितंबर यानी की आज से शुरू हो रहे हैं। देवी के नौ स्वरूपों को समर्पित इस त्योहार में कई लोग 9 दिनों का उपवास भी रखते हैं। लंबे समय तक उपवास रखने से थकान, कमजोरी और डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए उपवास के दौरान खान-पान का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे में कुछ हेल्दी और एनर्जेटिक ड्रिंक्स की मदद ले सकते हैं, जिनसे आपका व्रत भी नहीं टूटेगा और शरीर को एनर्जी व पोषण भी मिलेगा। आइए जानें नवरात्र के व्रत के लिए कुछ एनर्जेटिक ड्रिंक्स।

लेमन मिंट मोहितो

सामग्री- नींबू का रस 2 चम्मच, पुदीना पत्तियां 7-8, शहद 1 चम्मच, 1 गिलास ठंडा पानी, बर्फ के टुकड़े।

विधि- पुदीना पत्तियों को हल्का मसल लें। इसमें नींबू रस, शहद और ठंडा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। बर्फ डालकर सर्व करें।

नींबू और पुदीना से बना यह ड्रिंक शरीर को ठंडक देता है और डिहाइड्रेशन से बचाता है। इसमें मौजूद विटामिन-सी इम्यूनिटी बढ़ाता है और पाचन को भी सही रखता है। व्रत के दौरान थकान दूर करने के लिए यह बेहतरीन विकल्प है।

पोमिग्रेनेट लेमोनेड

चम्मच, चीनी स्वादानुसार, ठंडा पानी। विधि- अनार का रस निकालें, उसमें नींबू रस और शहद डालें। अच्छे से मिक्स कर ठंडा-ठंडा पीएं।

अनार और नींबू का कॉम्बिनेशन शरीर को इंस्टेंट एनर्जी देता है। अनार में आयरन और एंटीआॅक्सीडेंट्स होते हैं जो खून की कमी को पूरा करते हैं और शरीर को एक्टिव रखते हैं। नींबू इसे काफी रिफ्रेशिंग बनाता है।

बनाना शेक

सामग्री- 1 पका केला, ठंडा दूध 1 गिलास, चीनी 1 चम्मच, बर्फ।

विधि- ब्लेंडर में केला, दूध और शहद डालकर स्मूद ब्लेंड करें। गिलास में डालकर बर्फ के साथ सर्व करें।

केला नेचुरल एनर्जी बूस्टर है। इसमें मौजूद पोटैशियम और काबोर्हाइड्रेट्स मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और थकान दूर करते हैं। दूध के साथ इसका शेक बनाने से यह और ज्यादा पौष्टिक बन जाता है।

मिक्स फ्रूट जूस

सामग्री- सेब, संतरा, अंगूर, पपीता या मौसमी फल, शहद।

विधि- सभी फलों का रस निकालें या ब्लेंडर में डालकर जूस बनाएं। थोड़ा शहद डालें और ठंडा करके पीएं।

व्रत के दौरान अगर आप कई तरह के फलों का जूस पीते हैं, तो शरीर को विटामिन, मिनरल और फाइबर भरपूर मात्रा में मिलते हैं। यह शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ पाचन तंत्र को भी दुरुस्त रखता है।

पाइनएप्पल स्मूदी

सामग्री- अनानास के टुकड़े 1 कप, दही आधा कप, शहद 1 चम्मच, बर्फ।

विधि- ब्लेंडर में अनानास, दही और शहद डालकर स्मूद पीस लें। ठंडा-ठंडा स्मूदी तैयार है।

अनानास में ब्रोमेलिन एंजाइम पाया जाता है जो पाचन में मदद करता है। दही या दूध के साथ इसका स्मूदी रूप शरीर को ठंडक और ऊर्जा दोनों देता है। गर्मी और थकान दूर करने में यह ड्रिंक काफी कारगर साबित हो सकती है।

आॅरेंज शिंकजी

सामग्री- संतरे का रस 1 गिलास, नींबू रस 1 चम्मच, सेंधा नमक चुटकीभर, शहद 1 चम्मच।

विधि- संतरे के रस में नींबू रस और शहद डालें। सेंधा नमक मिलाएं और ठंडा करके पिएं।

संतरे का रस और नींबू का तड़का इस ड्रिंक को खास बनाता है। विटामिन-सी से भरपूर यह ड्रिंक थकान दूर करता है और शरीर की इम्युनिटी को मजबूत करता है।

कीवी शेक

सामग्री- 2 पके कीवी, दूध 1 गिलास, चीनी 1 चम्मच, बर्फ।

विधि- कीवी को छीलकर काट लें। दूध और शहद के साथ ब्लेंड करें। ठंडा सर्व करें।

कीवी में विटामिन-सी और ई की मात्रा ज्यादा होती है जो शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। दूध के साथ बना कीवी शेक पाचन को आसान बनाता है और लंबे समय तक एनर्जी देता है।

बीटरूट जूस

सामग्री- 1 चुकंदर, 1 गाजर (आॅप्शनल), नींबू रस आधा चम्मच, शहद।

विधि- चुकंदर और गाजर का रस निकालें। इसमें नींबू रस और शहद मिलाकर तुरंत पीएं।

चुकंदर का जूस आयरन और फोलेट से भरपूर होता है। यह ब्लड को प्योरिफाई करता है और हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाने में मदद करता है। उपवास में कमजोरी महसूस हो तो बीटरूट जूस बेहतरीन उपाय है।

ड्राई फ्रूट शेक