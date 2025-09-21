Blood donation and eye check-up camp : भाजपा वजीराबाद मंडल अध्यक्ष पवन यादव ने लगवाया रक्तदान व नेत्र जांच शिविर

Pawan Yadav, the BJP Ward President of Wazirabad, organized a blood donation and eye check-up camp.
पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में आयोजित रक्तदान शिविर में अतिथियों का स्वागत करते वजीराबाद मंडल अध्यक्ष पवन यादव।
  • पीएम मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़ा के तहत लगाया यह शिविर
  • वजीराबाद मंडल के अध्यक्ष पवन यादव ने किया अतिथियों का स्वागत

Gurugram News(आज समाज नेटवर्क)गुुरुग्राम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में चल रहे सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा वजीराबाद मंडल के अध्यक्ष पवन यादव की ओर से रविवार को अपने क्षेत्र में रक्तदान व नेत्र जांच शिविर लगाया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी पहुंचे।
हरियाणा प्रदेश में रक्तदान शिविर के संयोजक के तौर पर पूर्व सीएमओ डॉ. पुष्पा बिश्नोई, जिला संयोजक के तौर पर महेश यादव और जिला उपाध्यक्ष रामबीर भाटी भी शिविर में पहुंचे।

शिविर में वजीराबाद मंडल की प्रभारी शुचिता शर्मा, वार्ड-21 से पार्षद सोनिया यादव, आरडी सिटी आर.डब्ल्यू.ए प्रधान प्रवीण यादव, पूर्व मनोनीत पार्षद मनीष यादव, मनोज बोहरा, जिला टीम से दीपचंद फौजी, पीयूष सैनी, मंडल के महामंत्री अमित चावला, अनुपमा श्रीवास्तव, मंडल में उपाध्यक्ष संजीव श्रीवास्तव, अरुण रैली, मंडल सचिव अजीत यादव, मंजीत यादव, सोशल मीडिया प्रमुख शुभम अरोड़ा, आईटी प्रमुख शिवाकश पासी, कार्यालय सचिव कुलदीप चौधरी, मीडिया प्रभारी विनोद यादव का भी विशेष योगदान रहा। मंडल अध्यक्ष पवन यादव ने इस शिविर की सफलता के लिए सभी नगर वासियों व रक्तदाताओं का हृदय से आभार प्रकट किया। लायंस ब्लड बैंक की टीम और वियान आई एंड रेटिना सेंटर की टीम का भी उन्होंने धन्यवाद किया।

