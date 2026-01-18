Pawan Singh on His Third Marriage: पवन सिंह की तीसरी शादी? महिमा संग सात फेरों की चर्चा पर बोले पावर स्टार

Pawan Singh on His Third Marriage: भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह पिछले कुछ समय से अपनी उथल-पुथल भरी पर्सनल लाइफ की वजह से सुर्खियों में हैं। जहां एक तरफ उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ तलाक और गुजारा भत्ता को लेकर कानूनी लड़ाई अभी भी चल रही है, वहीं एक्टर की तीसरी शादी की अफवाहों ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा है।

हाल ही में रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि पवन सिंह अपनी को-एक्ट्रेस महिमा सिंह से शादी करने वाले हैं, जिससे फैंस के बीच काफी अटकलें लगने लगीं। अब, एक्टर ने आखिरकार इन अफवाहों पर रिएक्ट किया है और सच्चाई साफ की है।

जन्मदिन के सेलिब्रेशन से शादी की चर्चा शुरू हुई

ये अफवाहें तब और तेज हो गईं जब पवन सिंह ने 5 जनवरी को अपना 40वां जन्मदिन फैंस और महिमा सिंह के साथ मनाया। सेलिब्रेशन के वीडियो वायरल हुए, जिनमें एक्टर महिमा का हाथ पकड़कर केक काटते और उन्हें केक खिलाते हुए दिखे। उनकी करीबी बॉन्डिंग देखकर कई लोगों को लगा कि जल्द ही शादी होने वाली है।

“यहां तक ​​कि शादी के कार्ड भी छप गए थे,” पवन सिंह ने कहा रिपब्लिक भारत से बातचीत में अफवाहों पर बात करते हुए पवन सिंह ने हल्के-फुल्के अंदाज में इन अटकलों को खारिज कर दिया। जब उनसे उनकी तीसरी शादी की रिपोर्ट्स के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा: “क्या आपको इसके बारे में पहले से नहीं पता था?

5 जनवरी से पहले ही शादी के कार्ड छप गए थे। मेरे करोड़ों फैंस हैं – उनमें से कुछ ने तो शादी की जगह भी तय कर ली थी और कार्ड छपवा दिए थे कि शादी मुंबई में होगी। लेकिन पवन सिंह को खुद इसके बारे में कोई आइडिया नहीं था।” इस बयान से एक्टर ने साफ कर दिया कि तीसरी शादी की अफवाहों में कोई सच्चाई नहीं है, और इन्हें सिर्फ फैंस की बनाई हुई अटकलें बताया।

महिमा सिंह कौन हैं?

महिमा सिंह एक पॉपुलर भोजपुरी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने पवन सिंह के साथ फिल्मों और म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में काम किया है। वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और उन्होंने पहले भी एक्टर के साथ इंस्टाग्राम पर तस्वीरें शेयर की थीं, जिससे उनके कथित रिश्ते की अफवाहों को और हवा मिली थी।

पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर एक नज़र

पवन सिंह की पर्सनल लाइफ अक्सर सुर्खियों में रही है। उन्होंने 2014 में नीलम सिंह से शादी की थी, लेकिन दुख की बात है कि एक साल बाद ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। रिपोर्ट्स में कहा गया था कि अकेलापन और डिप्रेशन इसकी वजह हो सकती है, हालांकि सही वजहों की आधिकारिक तौर पर कभी पुष्टि नहीं हुई। इस घटना से एक्टर को गहरा सदमा लगा था।

2018 में, पवन सिंह ने ज्योति सिंह से शादी की, लेकिन यह रिश्ता जल्द ही खराब हो गया। बाद में 2021 में ज्योति ने तलाक के लिए अर्जी दी, जिसमें उन्होंने एक्टर पर जबरन अबॉर्शन और धमकियों सहित कई गंभीर आरोप लगाए। कानूनी कार्यवाही अभी भी चल रही है। अपनी दूसरी शादी से पहले, पवन सिंह का नाम एक्ट्रेस अक्षरा सिंह से भी जुड़ा था, जिनके साथ उनका लंबा रिश्ता था जो आखिरकार खत्म हो गया।

तीसरी शादी नहीं, स्टार ने कहा

फिलहाल, पवन सिंह ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है, और साफ तौर पर कहा है कि वह तीसरी शादी नहीं कर रहे हैं। इसके बावजूद, उनकी पर्सनल लाइफ फैंस और मीडिया दोनों के बीच लोगों की दिलचस्पी का एक बड़ा टॉपिक बनी हुई है।

