Pawan Singh First Wife: Pawan Singh की पहली बीवी Neelam नहीं थी! Jyoti Singh का दावा– इस एक्ट्रेस से की थी पावर स्टार ने गुपचुप शादी

Pawan Singh First Wife: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का निजी जीवन हमेशा विवादों से घिरा रहा है – उनकी पहली पत्नी की दुखद मृत्यु से लेकर उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे तलाक के विवाद तक। लेकिन अब, ज्योति का एक चौंकाने वाला पुराना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक ऐसा विस्फोटक राज उजागर हुआ है जिसने प्रशंसकों को हैरान कर दिया है।

ज्योति सिंह का बड़ा खुलासा

वायरल इंटरव्यू में, ज्योति सिंह ने दावा किया कि पवन सिंह की पहली शादी नीलम सिंह से नहीं, जैसा कि सभी मानते थे, बल्कि भोजपुरी अभिनेत्री रीना रानी से हुई थी।

उन्होंने कहा, “उनकी पहली शादी रीना रानी से हुई थी। मुझे पहले तो इसके बारे में पता ही नहीं था। पवन ने खुद मुझे बताया था। उस रिश्ते को खत्म करने के लिए, उन्होंने उन्हें मुंबई में एक फ्लैट दिया था।”

उनके इस बयान ने भोजपुरी इंडस्ट्री में तहलका मचा दिया है, क्योंकि न तो पवन सिंह और न ही रीना रानी ने कभी सार्वजनिक रूप से अपनी कथित शादी की पुष्टि की है।

रीना रानी कौन हैं?

रीना रानी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी-मानी अभिनेत्री हैं। खबरों के मुताबिक, वह पवन सिंह से उम्र में बड़ी हैं और पहले तलाकशुदा थीं। दोनों ने कथित तौर पर गुपचुप शादी कर ली थी, लेकिन उनका रिश्ता ज़्यादा दिन नहीं चला। बताया जाता है कि जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके बीच तालमेल नहीं है, तो वे जल्द ही अलग हो गए।

भोजपुरी इंडस्ट्री सदमे में

ज्योति सिंह के बयान ने पवन सिंह की पहले से ही चल रही नाटकीय ज़िंदगी में एक और मोड़ ला दिया है। यह खुलासा ऐसे समय में हुआ है जब ज्योति सिंह के साथ उनका तलाक का मामला अभी भी अदालत में चल रहा है। प्रशंसक अब अभिनेता के अतीत के बारे में जो कुछ भी जानते थे, उस पर सवाल उठा रहे हैं।

पिछले लिंक-अप और अफवाहें

यह पहली बार नहीं है जब पवन सिंह की निजी ज़िंदगी सुर्खियों में आई है। अपनी शादी के विवादों से पहले, उनका नाम लोकप्रिय भोजपुरी अभिनेत्री और गायिका अक्षरा सिंह के साथ भी जुड़ा था।