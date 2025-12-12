Pawan Singh की हालत खराब, खाना बनाते-बनाते बोले—‘कैसा शो है ये, हम पागल हो जाएंगे

Pawan Singh: भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह सच में TRP किंग के टाइटल के हकदार हैं। वह जहां भी जाते हैं, शो की हाईलाइट बन जाते हैं। बिग बॉस में धूम मचाने के बाद, पवन सिंह अब कॉमेडी-कुकिंग रियलिटी शो लाफ्टर शेफ का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। कई प्रोमो आ चुके हैं, जिसमें पवन सिंह सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट के साथ मस्ती करते हुए दिख रहे हैं — लेकिन खाना बनाते समय उन्हें बहुत मुश्किल भी हो रही है।

पवन सिंह ने अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली

एक प्रोमो में, कंटेस्टेंट को बिहार की फेमस डिश लिट्टी-चोखा बनाने का टास्क दिया गया था। पवन सिंह ने आखिर में सबकी मदद की — एल्विश यादव, कश्मीरा शाह, समर्थ जुरेल, ईशा सिंह — जो सभी लगातार उनके आस-पास मंडरा रहे थे। सबके एक साथ इंस्ट्रक्शन चिल्लाने से, पवन सिंह का सब्र जवाब दे गया। वह ड्रामा करते हुए ज़मीन पर बैठ गए और बोले:

“अरे हम पागल हो जाएंगे भाई! यह कौन सा गेम है भाई?” वहीं बैठकर, उन्होंने लहसुन काटना शुरू कर दिया और मज़ाक में कहा: “इसको बोलते हैं खड़ा लहसुन!” कृष्णा अभिषेक के मज़ाक ने आखिरकार उनका मूड हल्का कर दिया, और मज़ा जारी रहा।

तेजस्वी प्रकाश के साथ फ़्लर्टिंग

एक और प्रोमो में, पवन सिंह ने रिक्शे पर ज़बरदस्त एंट्री की — जिससे सब चीयर करने लगे। जब तेजस्वी प्रकाश ने उनसे कहा: “तुम अब तक के सबसे अच्छे गेस्ट हो!” पवन ने ड्रामा करते हुए जवाब दिया: “ऐसे मत बोलो, नहीं तो हम जान दे देंगे!”

तेजस्वी हैरान रह गईं, जबकि करण कुंद्रा ने मज़ाक में कहा: “थोड़ी देर और रुको, तो सच में जान चली जाएगी।” लेकिन पवन नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा: “जान चली भी जाए तो कोई गम नहीं।” फैंस इस फ्लर्टी मज़ाक को पसंद कर रहे हैं, और इसे सीज़न के सबसे मज़ेदार प्रोमो में से एक बता रहे हैं।

पवन सिंह ने परफेक्ट गोल रोटी बनाई

इतनी अफ़रा-तफ़री के बावजूद, पवन सिंह ने एक बार भी शिकायत नहीं की। उन्होंने आटा गूंधा, सब्ज़ियाँ काटी, बैंगन का भर्ता बनाने में मदद की, और पूरी लगन से काम किया।

सबसे बड़ा सरप्राइज़?

पवन सिंह की परफेक्ट गोल रोटियाँ! शेफ़ हरपाल सिंह सोखी इम्प्रेस हुए और बोले “वाह!” कृष्णा ने मज़ाक में कहा: “इतनी गोल तो भारती सिंह भी नहीं है जितनी यह रोटी बनी है!”

फैंस को उनका एंटरटेनिंग अवतार पसंद आ रहा

पवन की मज़ेदार, रिलेटेबल और अराजक पर्सनैलिटी ने इंटरनेट पर धूम मचा दी है। कमेंट सेक्शन तारीफों से भरा है, और फैंस इस एपिसोड के लिए रिकॉर्ड-ब्रेकिंग TRP का अनुमान लगा रहे हैं।