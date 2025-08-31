Pawan Singh Wife: मेरे कॉल… मेरा दर्द…’ पवन सिंह की दूसरी पत्नी ज्योति का दर्दनाक खुलासा, सुसाइड तक की दे डाली धमकी

Pawan Singh Wife, (आज समाज), नई दिल्ली: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर विवादों में हैं। अभिनेत्री अंजलि राघव के साथ उनके हालिया विवाद के बाद, उनके निजी जीवन में एक और तूफ़ान आ गया है। उनकी दूसरी पत्नी ज्योति सिंह ने एक चौंकाने वाले पोस्ट के ज़रिए हलचल मचा दी है, जिसमें उन्होंने इशारा किया है कि उन्हें आत्महत्या के कगार पर धकेला गया था।

पहले दी थी तलाक की अर्जी

यह पहली बार नहीं है जब ज्योति ने अपने पति के खिलाफ़ आवाज़ उठाई हो। इससे पहले, उन्होंने पवन सिंह पर घरेलू हिंसा और गर्भपात के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया था। 2021 में, ज्योति ने तलाक के लिए अर्जी भी दी थी, जबकि पवन सिंह ने अदालत को बताया था कि उन्होंने सिर्फ़ शोहरत और पैसे के लिए उनसे शादी की थी।

राजनीतिक सुलह, लेकिन फिर उभरी मुश्किलें

लोकसभा चुनावों के दौरान, दोनों के बीच हालात सुधरते दिख रहे थे। हालाँकि, चुनाव खत्म होते ही, उनकी शादी में फिर से दरार आ गई। अब, ज्योति अपने भावुक बयान के बाद फिर से सुर्खियों में हैं। इंस्टाग्राम पोस्ट।

ज्योति की दिल दहला देने वाली पोस्ट

अपनी पोस्ट में, ज्योति ने लिखा कि पवन सिंह उसके कॉल या मैसेज का जवाब नहीं दे रहे हैं। उसने दावा किया कि वह इतनी असहाय महसूस कर रही है कि उसके मन में बस आत्मदाह का ही ख्याल आता है—लेकिन उसने खुद को रोक लिया, इस डर से कि समाज उसे ही दोषी ठहराएगा।

उसने अपने दिल की बात कह दी: “मैं आखिरी बार आपसे विनती कर रही हूँ… मैं सात सालों से संघर्ष कर रही हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी से नफ़रत होने लगी है। कृपया एक बार मुझसे बात करें, मेरे कॉल और मैसेज का जवाब दें। कम से कम एक बार, मेरे दर्द को समझने की कोशिश करें।”