Pawan Singh Wife Jyoti Singh Post: वायरल वीडियो के बीच ज्योति सिंह का भावुक पोस्ट, पवन सिंह पर कसा गहरा तंज

Pawan Singh Wife Jyoti Singh Post: भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने हाल ही में अपना 40वां जन्मदिन मनाया, और सिंगर से जुड़े कई इवेंट्स की तरह, उनके बर्थडे पार्टी के क्लिप भी सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो गए। एक खास वीडियो में पवन सिंह मुस्कुराते हुए, केक काटते हुए और अपने करीबी दोस्तों के साथ जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि, जिसने सबका ध्यान खींचा, वह थी उनके बगल में खड़ी एक महिला, जो सिंदूर लगाए हुए दिख रही थी, जिससे तुरंत ऑनलाइन अटकलें लगने लगीं।

जैसे ही पवन सिंह का नाम महिमा सिंह से जोड़ा जाने लगा, स्थिति तब और ज़्यादा नाटकीय हो गई जब उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर रहस्यमयी पोस्ट की एक सीरीज़ शेयर की।

ज्योति सिंह के इमोशनल इंस्टाग्राम पोस्ट

वायरल वीडियो के बीच, ज्योति सिंह ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ पर दो सोचने पर मजबूर करने वाले मैसेज पोस्ट किए। एक में लिखा था: “सीता वनवास में भी राम के साथ रहीं, फिर भी राम अयोध्या में उनके साथ खड़े नहीं हो पाए।”

एक और पोस्ट में उन्होंने लिखा: “जिसे शिव स्वीकार करते हैं, उसे अक्सर दुनिया ठुकरा देती है।” ये लाइनें सोशल मीडिया पर हलचल मचाने के लिए काफी थीं। कई यूज़र्स का मानना ​​है कि ज्योति की पोस्ट पवन सिंह से जुड़ी चल रही अफवाहों पर सीधा रिएक्शन थीं।

सोशल मीडिया पर सवालों की बाढ़

ज्योति की पोस्ट सामने आने के तुरंत बाद, अटकलें तेज़ हो गईं। बर्थडे वीडियो में पवन सिंह के बगल में खड़ी महिला के स्क्रीनशॉट तेज़ी से वायरल होने लगे। हालांकि, सच्चाई सामने आने में ज़्यादा समय नहीं लगा, और अफवाहों को जल्द ही साफ कर दिया गया।

वह वीडियो जिसने सब शुरू किया

दिलचस्प बात यह है कि यह कन्फ्यूजन एक बर्थडे वीडियो से शुरू हुआ था जिसे खुद ज्योति सिंह ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया था। इस क्लिप की वजह से कई लोग—खासकर जो महिमा सिंह को नहीं जानते थे—गलत नतीजे पर पहुँच गए।

महिमा सिंह कौन हैं?

महिमा सिंह भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में नई हैं और उत्तर प्रदेश के बांदा की रहने वाली हैं। वह फिलहाल पवन सिंह के साथ एक आने वाले प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं, इसीलिए वह सेलिब्रेशन में मौजूद थीं। इससे पहले, दोनों को “बनी लइका” गाने में एक साथ देखा गया था, जिसे सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त अटेंशन मिला और उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री के बारे में चर्चा शुरू हो गई।

हालांकि अफवाहें अभी भी चल रही हैं, लेकिन पवन सिंह या ज्योति सिंह की तरफ से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। तब तक, फैंस बंटे हुए हैं—भोजपुरी सिनेमा के एक और सुर्खियां बटोरने वाले चैप्टर में तथ्यों को अटकलों से अलग करने की कोशिश कर रहे हैं।

