पवन सिंह मेरे पति थे, हैं और रहेंगे!’ खेसारी लाल पर बरसीं Jyoti Singh, बोलीं- ‘मेरे पति को नचनिया कहने वालों को नहीं छोड़ूंगी

Jyoti Singh: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले बिहार में राजनीतिक माहौल गरमा रहा है, और सिर्फ़ राजनेता ही सुर्खियाँ नहीं बटोर रहे हैं — भोजपुरी सिनेमा के सितारे भी इस दौड़ में शामिल हो गए हैं। इस बार, इंडस्ट्री के दो बड़े नाम सुर्खियों में हैं — खेसारी लाल यादव और पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह।

अपने पति पवन सिंह के साथ चल रहे विवाद के बीच, ज्योति को हाल ही में अभिनेत्री अक्षरा सिंह का सार्वजनिक समर्थन मिला। अब, भोजपुरी अभिनेत्री से नेता बनीं इस अभिनेत्री ने पवन सिंह पर खेसारी लाल यादव की विवादास्पद टिप्पणी के लिए उनकी आलोचना की है, जिसने सोशल मीडिया और राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है।

ज्योति सिंह का खेसारी लाल पर भावनात्मक हमला

चुनाव प्रचार के दौरान, ज्योति सिंह ने खेसारी लाल के उस कथित बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर पवन सिंह को “नचनिया” (नाचने वाली) कहा था। इस टिप्पणी पर भड़कते हुए ज्योति ने कहा, “मेरे पति को नाचने वाला कहने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? आज भी, जब उन्हें अपनी रैलियों में भीड़ जुटानी होती है, तो वे मेरे पति के गाने बजाते हैं!”

उनके भावुक भाषण ने लोगों को झकझोर दिया, क्योंकि उन्होंने पवन सिंह की प्रतिष्ठा का बचाव किया और खेसारी पर राजनीतिक लाभ के लिए उनके पति का अनादर करने का आरोप लगाया। “पवन सिंह मेरे पति थे, हैं और हमेशा रहेंगे”

अपने प्रचार अभियान के दौरान एक भावुक पल में, ज्योति सिंह ने अपने निजी संघर्षों के बारे में खुलकर बात की और कहा, “पवन सिंह मेरे पति थे, हैं और हमेशा मेरे पति ही रहेंगे। मेरी पहचान उन्हीं की वजह से है।”

उन्होंने अपने निजी दर्द का भी ज़िक्र किया और बताया कि उनकी शादी को सात साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं है। उन्होंने खुद को “बदकिस्मत” बताते हुए कहा, “अगर मेरा बच्चा होता, तो मुझे भी दूसरी महिलाओं की तरह छठ पूजा मनाने का सौभाग्य मिलता।” वे जनता के सामने रो पड़ीं।

“पैसों के नाटक” के आरोपों का जवाब

राजनीति में प्रवेश करने के बाद, ज्योति सिंह पर सिर्फ़ पैसों के लिए चुनावी दौड़ में शामिल होने के आरोप लगे। द लल्लनटॉप को दिए एक साक्षात्कार में इन आरोपों का जवाब देते हुए, उन्होंने कहा, “अगर लोग दावा करते हैं कि मैंने यह सब पैसों के लिए किया, तो पवन सिंह या उनका परिवार आगे आकर यह क्यों नहीं कहता कि वे मेरी जीवनशैली का खर्च उठाते हैं?”

उन्होंने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग का भी ज़िक्र किया जिसमें उन्होंने पवन के परिवार से पूछा था कि उन्होंने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए कब पैसे दिए थे। अपने बयान को एक तीखी टिप्पणी के साथ समाप्त करते हुए, ज्योति ने कहा,

“पवन उस तरह के आदमी नहीं हैं जो किसी के गलत करने पर चुप रहें। मैं चिल्ला रही हूँ, सवाल पूछ रही हूँ, फिर भी लोग मुझे निशाना बना रहे हैं। मुझे किसी को कोई स्पष्टीकरण देने की ज़रूरत नहीं है।”

ज्योति सिंह के तीखे शब्दों ने एक बार फिर भोजपुरी फ़िल्म उद्योग और बिहार के राजनीतिक परिदृश्य में बहस छेड़ दी है, जिससे पवन सिंह के साथ उनके तनावपूर्ण संबंधों और खेसारी लाल यादव के साथ उनके टकराव पर फिर से चर्चा शुरू हो गई है।

